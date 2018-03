Jai ir pačiai yra tekę susidurti su nederamu įtakingo vyro elgesiu. Tiesa, ne M. Majausko.

– Milda, kaip suprantu, jums irgi tekę būti toje aplinkoje tuo laikotarpiu, kai M. Majauskas kuravo moksleivius. Ką jūs pamenate?

– Na, tas projektas trukdavo kokias porą savaičių kiekvieną vasarą, M. Majauskas koordinavo projektą „Moksleiviai į Vyriausybę“ ne vieną vasarą, ten dalyvaudavo ir mokinių parlamento, ir moksleivių sąjungos atstovai. Na, tiesiog jis turėjo glaudų santykį su moksleiviais, jis buvo jų autoritetas ir kuratorius.

– M. Majauskas ir mūsų studijoje prisipažino, kad baruose yra gėręs alkoholinius gėrimus su pilnamečiais moksleiviais. Ar tokie pasisėdėjimai buvo dažni ir kas į juos buvo kviečiama?

– Tų pasisėdėjimų tikrai būdavo, dažniausiai savaitės pabaigoj būdavo atšventimas – penktadienio vakare nueidavom į barą moksleiviai, Mykolas. Mes tikrai galvodavome, kad šaunu, kad turime tokį neformalų ryšį, tokioj paprastoj jaukioj aplinkoj mes galim pašnekėti ne tik apie politiką. Tas bendravimas buvo, ir ne vien renginių metu, bet po renginių, tai buvo kaip motyvacinė priemonė, savaitės užbaigimas.

– Bet ar Mykolas išlaikė tą, kaip jūs sakot, mentoriaus, autoriteto atstumą? Santykiai su projekte dalyvavusiomis merginomis – ar jūs pastebėjote kažką neįprasto, nederamo?

– Čia, aišku, kaip su kuriais. Vis tiek buvo mezgamas asmeninis kontaktas, jis pats tą sakydavo, kad mums, jauniems žmonėms, būsimiems profesionalams, svarbu turėti asmeninį kontaktą. Tiesiog su vienais jis bendraudavo daugiau, su kitais – mažiau, jis tikrai nemažai bendraudavo ir su merginomis – jaunom, profesionaliom, žaviom, ir tikrai būdavo informacijos apie tai, kad vakarėlis prasitęsia, prasitęsia su vis mažesniu skaičiumi žmonių, lieka merginos, lieka jau po to tik viena mergina, ir vakarėlis persikelia į jo butą. Tokios informacijos buvo.

– O šita situacija – mūsų televizijai viena mergina pripažino, kad dėmesys buvo nepageidaujamas ir netgi netikėtas, nederamas elgesys buvo demonstruojamas iš politiko pusės. Ar iš savo patirties jūs tikit, kad tai yra neišgalvota istorija?

– Na, tiesiog tai buvo kaip vieša paslaptis, kad tokie pasisėdėjimai vyksta, kad vyksta pakankamai intymioj aplinkoj, persikelia į jo butą. Tuo metu neatrodė, kad tai būtų stengiamasi paslėpti – pakankamai nemažai žmonių tai žinojo. Vėlgi, vertinimai buvo skirtingi. Galbūt vieniems, kadangi jis atrodė kaip autoritetas, atrodė, kad tau garbė, kad pakvietė asmeniškai pabendrauti intymioj aplinkoj. Dėl to manau, kad dabartinis jo elgesio vertinimas su tuo labai susijęs – jis užėmė to mentoriaus, kuratoriaus vaidmenį su daug jaunesniais asmenimis, čia nebuvo to lygiavertiškumo, koks galbūt būtų, jei jūs netikėtai susipažįstat bare, nežinot viens kito statuso arba esate nepriklausomi.

Toje vietoje jis buvo pakankamai įtakingas, užėmė politines pareigas, jis buvo patarėjas, o visi kiti buvo 19-20 metų moksleiviai, galbūt jau pabaigę savo mokslus. Nebuvo tokio lygiavertiškumo ir net jei kai kurie patikliai ateidavo į jo butą, kaip ir istorijoje pasakojama, kad jam reikėjo užeiti, jis kažką pamiršo, tai buvo pilnas pagrindas tuo tikėti. Nes kodėl patarėjas turėtų meluoti ir jeigu jis tave pasikviečia į butą, tiesiog – vau, jis tave pastebėjo, tu esi išskirtinė, matyt, jam su tavim buvo labai įdomu bendrauti, jis perkėlė bendravimą į kitą erdvę. Tiesiog su juo buvo pasitikėjimo santykis.

– Bet žiūrėkit – jūs minit, kad merginos buvo pilnametės, į butą niekas nevaro, kaip dabar patikėti istorija, kad tas elgesys gali peržengti normą? Nes dauguma komentatorių dabar sako, kad du suaugę žmonės, du pilnamečiai, ką jie nori, tą jie ten daro.

– Kaip jau sakiau, kadangi tai buvo daug jaunesnės merginos, tarp jų buvo pasitikėjimo galios santykis. Kadangi pati dalyvavau projekte ir pažįstu tuos žmones, aš puikiai suprantu, kad jie neturi pagrindo meluoti. Ir kada atsiranda kritika, kodėl tik po 5 metų prabilo, kad tai kažkam politiškai naudinga, norima dangstyti kažkokias kitas naujienas.

Aš suprantu – kada esi moksleivis, labai sunku apie tai prabilti garsiai, plius kam tu turėtum apie tai pasakyti? Tu tik pradedi savo karjerą, tu tik pradedi megzti savo ryšius, kontaktus, tau labai svarbu palaikyti gerus santykius, gauti rekomendacijas, galbūt jos tau padės gauti stažuotę, galų gale, „Moksleiviai į Vyriausybę“ yra pakankamai politinis projektas, daug žmonių susiję su politika arba sieja gyvenimą su politika ir tikrai nenori susigadinti santykių su perspektyviu konservatorių partijos atstovu.

Pasitikiu žmonėmis, kurie dalyvavo, tai tikrai pakankamai protingi žmonės, kurie tikrai neturi pagrindo meluoti, tie žmonės mano pažįstami, aš nematau pagrindo, kodėl jie turėtų meluoti ir puikiai suprantu, kad anksčiau apie tai kalbėti nebuvo erdvės. Be to, praėjus keleriems metams, ir patys žmonės kitaip pasižiūri į savo patirtį, jie nebe taip bijo, kad kažką praras, susigadins ryšius arba nesusiras gero darbo dėl to, kad apie juos bus prastos kalbos. Po šitiek metų tu esi stabilesnis, tvirtesnis, tada gali kalbėti apie tai, kas įvyko.

– Ar dėl tos priežasties jūs pati pasidalinote ir savo istorija, nutikusia jums gerokai anksčiau?

– Taip, visiškai teisingai, mano istorija irgi vyko, kai buvau pakankamai jauna – man buvo 21 metai. Ir nors tai atrodo, kaip sako žmonės, buvai pilnametė, turėjai viską suprasti, bet mano istorija ir yra apie tai, kad kai esi jauna mergina, dar nesi susidūrusi su 10-20 metų vyresniais vyrais, ir nelabai žinai bendravimo normų.

Kai tave asmeniškai pakviečia pabendrauti, mano atveju mane pakvietė šeštadienio rytą į kavinę – vieša vieta, mes tiesiog bendravome apie viską, apie gyvenimą, ir bendravimas tikrai atrodė nuoširdus. Tu tiesiog sutinki su tokiais kvietimais, nes tau atrodo, kad tave pastebėjo, tau tai yra šansas užmegzti labai vertingą pažintį su autoritetingu asmeniu.

– Kai pasakai ne, ar tas autoritetingas asmuo taip ir supranta, kad ne yra ne?

– Sunkiai supranta, manau, jie nelabai įpratę to girdėti, jie pasitiki savo sėkme, autoritetu, manau, mažai merginų gali tiesiai jiems į akis pasakyti, kad „nenoriu su tavimi turėti jokių santykių“. Jie dėl to galbūt taip tiesiai ir nespaudžia – sukuria situaciją, kur esi izoliuota, kadangi jie yra galios pozicijoje, žino, kad tu niekam nepasakysi, niekas tavimi netikės, jei kažką pasakysi. Tu esi tokioj nepatogioj situacijoje, tu tai žinai ir tau sunku pasakyti.

O net ir kitais būdais, nebūtinai tiesioginiais, parodžius, kad tau nepatinka, labai dažnai sulauki tokio pasakymo, kad mes juk abu suaugę žmonės, viskas čia gerai, mes abu pilnamečiai ir galbūt čia tavo kompleksai, tau reikia juos tiesiog pralaužti, juk mes turime tokį tarpusavio ryšį.

DELFI primena, kad antradienį INFO TV nuskambėjo merginos kaltinimas, kad prieš penkerius metus M. Majauskas ją, dar 18-metę moksleivę, pakvietė namo, o ten apkabino per liemenį, pradėjo bučiuoti kaklą, atseginėti suknelę ir sakyti, kaip jos trokšta, koks gražus jos kūnas.

„Info dienos“ pašnekovė užtikrino, kad ji – ne vienintelė, kurios bejėgiškumu buvo bandoma pasinaudoti. „Aš žinau, kad esu ne viena. Žinau keturias merginas, kurias galėčiau įvardinti vardais ir pavardėm. Dvi tikrai buvo atsidūrusios jo bute Vokiečių gatvėje“, – nurodė mergina.

M. Majauskas sako, kad skelbiama informacija apie galimą jo nederamą elgesį nėra tiesa. Seimo narys suspendavo narystę konservatorių partijoje, tačiau sako nematantis pagrindo švaistyti rinkėjų pasitikėjimo ir nežada trauktis iš Seimo.