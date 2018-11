Pasak konservatoriaus, įgyvendinus mokesčių reformą, užsienyje studijuojantys Lietuvos studentai bus priversti galvoti, ar verta grįžti į tėvynę. Pasak M. Majausko, parvykę ne tik gaus mažesnį atlyginimą, bet ir turės mokėti didesnes palūkanas ir anksčiau grąžinti milžiniškas skolas už studijas užsienyje.

,,Talentingi jauni profesionalai turi nelengvą pasirinkimą - grįžti į Lietuvą už mažesnį atlyginimą ir kurti savo namus čia, ar toliau semtis žinių ir dirbti už kelis kartus didesnį atlygį Didžiojoje Britanijoje. Įgyvendinus mokesčių reformą, studentai bus priversti galvoti dar kartą, nes grįždami ne tik gaus mažesnį atlyginimą, bet ir turės mokėti didesnes palūkanas ir anksčiau grąžinti milžiniškas skolas už studijas užsienyje“, - teigė M. Majauskas.

Vasarą priimti mokestinės sistemos pakeitimai sąlygos darbuotojo ir darbdavio mokamų mokesčių perskirstymą, todėl darbuotojų bruto darbo užmokestis didės 1,29 karto. Pagal dabar galiojančią tvarką, gyvenant Jungtinėje Karalystėje, studijų paskolos turi būti grąžinamos 30 metų, mokant po 9 proc. nuo perviršio nuo nustatytos minimalios ribos, nurašant nesugrąžintą dalį. Šiuo metu Lietuvoje metinė atlyginimo riba, nuo kurios būtų mokama už paskolą dirbant Lietuvoje, yra 15 000 svarų (17 192 eurų) bruto metinio darbo užmokesčio.

Pritaikius priimtus mokestinės sistemos pakeitimus, žemutinė riba, nuo kurios reikėtų pradėti mokėti už paskolą, būtų pasiekiama neto darbo užmokesčiui per mėnesį tesiekiant 900 eurų, skirtingai nei nuo 1089 eurų per mėnesį į rankas pagal dabartinę sistemą. Tuo tarpu aukštutinė riba, su kuria būtų taikomos UK RPI (vartotojų kainų indeksas Jungtinėje Karalystėje) palūkanos +3 proc., būtų pasiekiama neto darbo užmokesčiui tesiekiant 1566 eurus per mėnesį, skirtingai nei nuo 1967 eurų neto pagal dabartinę sistemą.

„Įgyvendinus mokesčių reformą, jauni profesionalai, gaunantys į rankas 1566 eurus, būtų priversti pradėti 114 eurų mėnesinius mokėjimus ir būtų skaičiuojamos padidintos 6,3 proc. palūkanos. Gaunantys 2000 eurų į rankas - pagal naują tvarką per 30 metų sumokėtų net 60 571 eurą už studijas, arba net 1,57 karto daugiau nei iki reformos. Šis skirtumas yra tik dėl to, kad darbdavio ir darbuotojo mokesčių sujungimas 1,29 karto padidina atlyginimą „ant popieriaus“, - pažymėjo M. Majauskas.

Parlamentaras ragina, atsižvelgiant į mokestinės reformos sukeliamus padarinius studijuojantiesiems užsienyje, susisiekti su atitinkamomis Jungtinės Karalystės institucijomis ir užtikrinti, kad būtų koreguojamos Lietuvoje dirbančių Jungtinės Karalystės universitetų absolventų atlyginimų ribos, nuo kurių būtų reikalaujama išmokėti skolas ir būtų skaičiuojamos padidintos palūkanos.