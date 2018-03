LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dėmesio centre“ – nederamu seksualiniu elgesiu kaltinamas Seimo narys Mykolas Majauskas.

– Pone Majauskai, elgesys, kuriuo esate kaltinamas, bent jau kol kas, nėra apibrėžtas Baudžiamajame kodekse, bent jau kiek aš tikrinau. Bet kuriuo atveju, jūs viešai esate kaltinamas visiškai nederamu elgesiu – bandymu turėti lytinių santykių su pilnamete moksleive, kuriai jūs buvote tarsi jauno politiko pavyzdys, autoritetas. Mergina liudija, kad jūs ją, ir ne tik ją, kviesdavotės į barus ir bandydavote prigirdyti tam, kad galėtumėte pasinaudoti.

– Labai rimti kaltinimai. Tai yra absurdas ir netiesa. Aš labai noriu pabrėžti, kad mes turime išklausyti kiekvieną šauksmą, kiekvieną kreipimąsi, moters ar vyro išgyvenimą. Bet koks vertinimas galbūt tiktai sustabdytų žmones nuo kalbėjimo. Man atrodo, kad visas tas #metoo judėjimas yra labai svarbus. Jis skatina nenormalizuoti smurtą, netoleruoti jo.

– Pone Majauskai, mes dabar kalbame ne bendrai apie #metoo judėjimą, o konkrečiai apie kaltinimus jums. Suprantu, kad tai merginai nebuvo lengva situacija kalbėti. Nėra pagrindo nepasitikėti žurnalistais, kurie rengė tuos reportažus. Esu tikras, kad informaciją žurnalistai maksimaliai patikrino. Mergina liudija, kad panašių atvejų galėtų išvardyti mažiausiai keturis – dar keturias merginas, kurios paliudytų tokį patį jūsų elgesį.

– Dar kartą noriu pasakyti – labai svarbu, kad jos kalbėtų. Aš skatinu žmones kalbėti. O šių kalbų savo atžvilgiu aš nevertinsiu. Nei šiandien, nei rytoj.

– Prisiminkime konkrečius dalykus. Jūs minimu laikotarpiu buvote Ministro Pirmininko patarėjas?

– Kalbama apie neva buvusius įvykius prieš 5 metus – tuo metu aš nebuvau premjero patarėjas.

– Kokiu būdu jūs galėjote bendrauti su moksleivių parlamento atstovais?

– Nežinau, man kelia tai klausimų.

– Jūs bendraudavote su jaunimu?

– Aš nuolatos bendravau su jaunimu. Man yra 36-eri, aš jau 10 metų esu viešame gyvenime ir nuolatos skatinu jaunimą domėtis viešu gyvenimu, bendrauju, steigiu įvairias organizacijas.

– Eidavote į barus?

– Be jokios abejonės, taip.

– Ir su moksleiviais? Nepaisant to, kad buvo pilnamečiai ir tuo metu dar buvo galima vartoti alkoholį nuo 18 m.

– Taip, aš esu buvęs bare su pilnamečiais moksleiviais.

– Ta mergina liudija teisybę ar neteisybę, kad jūs daug vartojote alkoholio tam, kad esą prigirdytumėt merginas ir pasinaudotumėte jų bejėgiškumu?

– Tai yra netiesa.

– Kiek kartų jūs esate buvęs tokiose situacijose, kad su moksleivėmis eitumėte į barus?

– Turbūt vienas ar du atvejai. Jeigu aš esu bare su moksleiviais, tai, vadinasi, yra kažkoks renginys, kuris vyksta bare, ir dėl to aš jame esu. Pasakymas, kad aš pats ten einu tam, kad suvartočiau daug alkoholio, ir kad kiti daug jo suvartotų – tai yra netiesa. Man šiandien yra labai sunku turėti tokius išgyvenimus.

– Kodėl jūs pasirinkote taktiką viską neigti?

– Dėl to, kad aš tuo nuoširdžiai tikiu ir žinau, kad taip yra.

– Ar tiesa, kad jūs kai kuriems savo bendražygiams pasakėte, kad tas atvejis gali būti tikras?

– Ne.

– Nesate minėjęs nė vienam partijos kolegai?

– Ne, absoliučiai nei vienam.

– Ar kokia nors moksleivė yra buvusi jūsų namuose?

– Taip, moksleiviai yra buvę mano namuose. Bet jokio elgesio, kuris galėtų kelti abejonių, nėra buvę. Nėra buvę tokio atveji, kad moksleivės keliautų pas mane namo po buvimo bare ar ne po buvimo bare. Mano namuose yra buvę labai daug žmonių. Aš gyvenu miesto centre, iš ten daug metų ir dirbau. Mano namuose ir rinkiminės kampanijos buvo vykdomos, bet viskas vyko oficialiai ir profesionaliai, dienos metu.

– Iš kur mergina gali žinoti jūsų adresą? Taip vaizdžiai papasakoti, kur ji ėjo, kokioj gatvėj gyvenate ir t.t.

– Jokia paslaptis, kad aš gyvenu centre. Kaip ir minėjau – aš iš ten dirbu.

– Kai jūs kalbate apie tą laikotarpį prieš 5 metus, nėra labai svarbu, ar buvote premjero patarėjas ar ne – buvote politikas, moksleivių kuratorius, tarsi mokytojas. Galima kalbėti apie tam tikrą subordinaciją, o tokiu atveju jūsų elgesys jau būtų traktuotinas kaip seksualinis priekabiavimas. Kalbant apie tai, ką liudija ta mergina – jūs sakote, kad neatpažįstate pasakojamos istorijos?

– Aš nežinau nei to pasakojimo, nei to asmens, nei aplinkybių negaliu atpažinti, nes, kaip jau minėjau, nėra buvę tokio atvejo.

– Ar tuo laikotarpiu, apie kurį kalbame, buvo tokia situacija, kad jūs buvote Lietuvoje, o jūsų žmona išvykusi?

– Mano šeima visą laiką yra namuose su manimi. Nebent jei žmona iškeliauja į komandiruotę ir dirba užsienyje. Tuo metu aš būnu namuose su vaikais. Man visa ši informacija yra keista. Aš nesiimu vertinti.

– O kaip suprasti merginos žodžius, kuriais ji cituoja jus: „Gali nueiti į vonią, tik po to susirink savo plaukus, nes mano žmonai nepatinka“? Jūs tai vadinate fantazija?

– Aš tikrai nesiimu vertinti ir sakyti, kad žmogus išsigalvoja, fantazuoja ar dar kažką. Šie žodžiai yra netiesa.

– Kaip jūs įsivaizduojate, kas bus toliau? Jeigu jūs sakote, kad viskas yra pramanai, tai jūs turite kreiptis į teismą dėl šmeižto.

– Pirmiausiai man yra labai sunku, kad turiu atsiprašyti žmonos ir vaikų dėl to, ką jiems reikia patirti. Vaikai eis rytoj į mokyklą ir, matyt, jų klausinės. Žmona eis į darbą, ir jos taip pat klausinės. Dėl to, kad aš esu viešas asmuo, jiems tenka išgyventi tokius dalykus. Aš dėl to jaučiu didelę kaltę ir aš labai atsiprašau. O toliau aš nesiimsiu jokių teisinių ar dar kažkokių veiksmų, nes tokiu būdu nubraukčiau visą darbą, kurį iki šiol dariau skatindamas žmones kalbėti.

– Pone Majauskai, bet į klausimus turi būti atsakyta.

– Aš nepaliksiu jų neatsakytų. Dabar esu čia, rytoj būsiu ir visą laiką, kur tik reikės būti – aš būsiu. Mano reputacijos gynimas šiandien yra daug mažiau svarbus negu visa smurto prevencija ir #metoo judėjimas, kurį aš palaikiau ir palaikau. Aš nenoriu savo veiksmais kažkam kaip nors pakenkti ir tuo labiau užtildyti žmones, kurie kalba.