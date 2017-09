10 savaičių gyventojai galės finansiškai prisidėti prie „Maisto banko“ rėmimo tiesiog kasdienių apsipirkimų metu. Socialinę akciją inicijavęs prekybos tinklas IKI jau šiandien kviečia ieškoti specialiu ženklu pažymėtų prekių, nuo kurių 1 euras pasieks „Maisto banko“ sąskaitą.

Šiandien Lietuvoje skurdo riziką patiria daugiau nei 640 tūkst. žmonių, kurių, daugiausia, gyvena kaimuose ir mažuose miesteliuose. Šiuo metu „Maisto bankas“ padėti gali maždaug 200 tūkst., o visa pagalba, dažniausiai, teikiama gyvenantiems didžiuosiuose, ar šiek tiek mažesniuose, miestuose.

Kenčia dėl prastos infrastruktūros

„Praėjusiais metais vien automobilių remontui buvo išleista 20 tūkst. eurų, o, Vilniuje turint 3 automobilius, 1 iš jų visada yra autoservise. „Maisto bankas“ dabar turi 12 automobilių ir 5 regioninius sandėlius, o tokia struktūra nėra pakankama, norint padėti visiems žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. Mūsų savanoriai vairuoja automobilius su krentančiomis durimis ar savaime užsidegančiais varikliais, kuriuose negali vežti visų maistų produktų, kuriuos norėtume.

Skurstantiems daugiausiai išdalinama duonos gaminių, vaisių, daržovių, kruopų bei kitų sausų produktų. Mes nepakankamai turime termo dėžių, pramoninių šaldytuvų ir šaldiklių – dėl to negalime tiekti paramos šviežia mėsa ir žuvimi. Dėl šios priežasties, pavyzdžiui, kaimo vietovėse, žmones pasiekia tik sausi ir konservuoti produktai.

Efektyvus darbas taip pat sunkiai įmanomas sandėliuose neturint autokrautuvų, stelažų ir valymo mašinų“, – paramos fondo problemas dėsto „Maisto banko“ vadovė Deimantė Žebrauskaitė ir priduria, kad Lietuvoje išmetama virš 106 tūkst. tonų maisto, iš kurių, pernai, išgelbėti nuo sunaikinimo pavyko vos 5 tūkst.

Konkrečiai „Maisto bankui“ šiuo metu, trūksta 5 automobilių su šaldytuvais, 2 elektrinių autokrautuvų Vilniaus ir Kauno sandeliuose, 384 termo dėžių maisto transportavimui, 2 šaldymo kambarių, 7 šaldytuvų-vitrinų, stelažų ir stalų maisto produktų sukrovimui, 3 šaldiklių ir lėšų kurui bei sandėlio išlaikymui.

Paramos gavėjų skaičių padidintų 25 proc.

„Žinome, kad Lietuvos žmonės yra jautrūs ir linkę skirti paramą socialinių problemų sprendimui, tačiau neturi susiformavusių įpročių, o tai daro „Maisto banko“ lėšų stygių tikru galvosūkiu. Nusprendėme nelikti abejingi ir išnaudoti savo prekybos tinklo dydį, kasdienį kontaktą su pirkėjais ir finansines galimybes“, – sako prekybos tinklo „IKI“ marketingo departamento vadovė Lina Muižienė, „Maisto banko“ patalpose pirmadienį surengtos konferencijos metu.

„IKI“ ir „Maisto bankas“ kviečia žmones dalyvauti socialinėje akcijoje „Gera kaina – Geras darbas“. 10 savaičių gyventojai galės finansiškai prisidėti prie „Maisto banko“ rėmimo tiesiog kasdienių apsipirkimų metu ir yra kviečiami ieškoti specialiu ženklu pažymėtų prekių, nuo kurių 1 euras pasieks „Maisto banko“ sąskaitą. Kiekvieną savaitę galima įsigyti iki 12 produktų – tai yra populiariausios, žmonių daugiausiai perkamos prekės: pienas, duona, saldainiai, gaivieji gėrimai ir t.t.

D. Žebrauskaitė viliasi, kad gyventojų dalyvavimas organizuojamoje akcijoje, per artimiausius dvejus metus, suteiks progą paramos gavėjų skaičių padidinti 25 proc., o surenkamo maisto kiekį padidinti nuo 7,7 iki 10 tūkst. tonų.

Skatina atsikratyti stereotipinio mąstymo

Pasak L. Muižienės, prasidėjusia socialine akcija „Gera kaina – Geras darbas“„IKI“ ir „Maisto bankas“ kviečia žmones atkreipti dėmesį į paramos fondo problemas ir tai, kokios aukos labiausiai padėtų skurstantiems:

„Dauguma žmonių yra linkę prisidėti prie paramos aukodami maistą, tačiau iš tiesų, labai trūksta pinigų. Be to, atlikto tyrimo duomenimis, aukoti yra linkę 50 proc. Lietuvos gyventojų, tačiau tai daro epizodiškai, pavyzdžiui – tik prieškalėdiniu laikotarpiu. Tuo tarpu, žmonių paklausus, koks aukojimo būdas juos skatintų tai daryti dažniau, 42 proc. apklaustųjų teigė, kad aukoti dažniau skatintų galimybė prie finansinės paramos prisidėti įsigyjant prekes, už kurias dalis sumokėtų pinigų būtų skirti labdarai, tad manome, kad ši akcija yra išeitis, – pasakoja L. Muižienė ir atkreipia dėmesį, kad dauguma žmonių gerą kainą suvokia kaip naudą sau. – Šiuo projektu taip pat norime paskatinti visuomenę pergalvoti, kas, iš tiesų, yra ta gera kaina ir panaikinti nusistovėjusius stereotipus. Dauguma mano, kad gera kaina yra didelės nuolaidos, du produktai už vieno kainą ir panašiai ¬– kitaip sakant, viskas, kas leidžia sutaupyti ir gauti naudos sau. Mes kviečiame žmones šiek tiek atsitraukti nuo tokio stereotipinio mąstymo ir suvokti, kad gera kaina nebūtinai yra maža. Gera kaina – tai geras darbas. Dėl to specialiu projekto ženklu pažymėtų prekių kainos, šią savaitę, yra padidintos 1 euru“, – sako L. Muižienė.

Pasak vadovės, siekiant užtikrinti skaidrumą ir pirkėjų pasitikėjimą, kiekvieną savaitę bus skelbiama, kiek yra surinkta pinigų, be to, yra sudarytas prioritetų sąrašas, ko, „Maisto bankui“, reikia labiausiai, tad kiekvienas galės pasižiūrėti, kam yra skiriami pinigai.