Maištas Vašingtone – tik pradžia: aktyvuotas slaptas planas, JAV laukia rimtesnės pasekmės

„Grasinti išrinktų pareigūnų saugumui nėra protestas. Tai maištas, – trečiadienio pavakarę po 4 valandų Kapitolijaus apgulties pareiškė išrinktasis JAV prezidentas Joe Bidenas. – Pasaulis stebi. Kaip ir daugybė kitų amerikiečių, esu sukrėstas ir nuliūdintas, kad mūsų valstybė, taip ilgai buvusi šviesos švyturys ir demokratijos viltis, pasiekė tokį tamsų momentą.“

Tai, kad po sausio 6-osios įvykių Kapitolijaus pastate Vašingtone, kurį šturmavo ir nusiaubė dabartinio prezidento rėmėjų minia, nuskambėjo žodis „maištas“, nėra atsitiktinumas. Jo svoris – didelis, ypač tokioje valstybėje, kaip JAV, kur į grėsmę valdžiai reaguojama kuo rimčiausiai.

Trumpui pratrūkus aktyvavo slaptą planą

Trečiadienį pirmą kartą po 2001 rugsėjo 11-osios teroro atakų buvo aktyvuotas Valdžios tęstinumo operacijų planas: dalis Kongreso narių buvo evakuota į netoliese esančią Fort McNairo bazę, skirtą atvejams, jei dėl branduolinio karo, teroristinės atakos ar kito panašaus atvejo metu aukščiausia šalies vadovybė sunaikinama ir iš anksto paskirti pareigūnai užtikrina valdžios perėmimo procesą.

Į dangų iš Merilende esančios oro pajėgų bazės skubiai pakilo orlaivis E-4B Nightwatch, o virš Vašingtono pasirodė ir kitas panašus lėktuvas – Boeing E-6 Mercury. Abiejų misijos šiek tiek skiriasi, tačiau abu skirti pasaulio pabaigos scenarijams ir veikia kaip skraidančios vadavietės, kuriose esantys kariškiai gali priimti lemtingus sprendimus dėl branduolinių ginklų panaudojimo arba siekiant užtikrinti valdžios tęstinumo.

Bet dar paradoksaliau buvo tai, kad minią įkvėpęs Donaldas Trumpas buvo staiga apribotas nuo sprendimo priėmimų proceso. Neseniai jo paskirtas ir laikinai pareigas einantis JAV gynybos sekretorius Christopheris C. Milleris viešai informavo, kad pasitarus su JAV aukščiausia karine vadovybe, viceprezidentu Mike'u Pence'u, Atstovų rūmų pirmininke Nancy Pelosi ir dar keliais senatoriais buvo priimtas sprendimas aktyvuoti Nacionalinę gvardiją.

This is nuts. The Acting Secretary of Defense acknowledging that he and the Joint Chiefs Chairman did not discuss deploying the National Guard with President Trump - but rather with VP Pence and Congressional leaders. pic.twitter.com/b8gAT9bnSC