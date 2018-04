„Mes visi čia esantys, keturiese, esame tvirtai apsisprendę už stiprią nepriklausomą Europą, kuri moka apsisaugoti nuo visų išorės grėsmių, ginti savo suverenitetą, už ambicingą Europą, kuri nori modernizuotis, kovoti ir eiti į priekį“, – po susitikimo su Baltijos šalių prezidentais per spaudos konferenciją Paryžiuje sakė Prancūzijos vadovas. „Aš tikiu Europa, kurią vienija vienas principas – visi, kurie nori progresuoti, turi galėti tai padaryti. Nestabdomi tų, kurie retkarčiais nori palaukti. Lietuva, Estija, Latvija šiuo principu vadovaujasi nuo savo įstojimo į Europos Sąjungą, į Šengeno zoną, į euro zoną. Šis principas jas šiandien pozicionuoja Europos viduryje“, – kalbėjo E. Macronas. Susiję straipsniai: Grybauskaitė susitiko su Macronu: Lietuvos poreikiams svarbi Prancūzijos parama Jis taip pat pabrėžė, kad Baltijos šalių sprendimas pasirinkti Europą yra „ypatingai svarbus šiandien, kai tarptautinių ryšių kontekstas yra toks sudrumstas ir neužtikrintas“. E. Macronas sakė, kad ši situacija įpareigoja toliau glaudžiai bendradarbiauti, ir išskyrė Lietuvos indėlį į operacijoje MINUSMA Malyje, ji laikoma viena pavojingiausių Jungtinių Tautų taikdarių misijų. „Prancūzija dalyvauja Baltijos oro policijos misijoje. Jūs esate mūsų gretose misijose Afrikoje – ir šia proga noriu ypač pasveikinti įstabiai padidėjusį Lietuvos karių kontingentą MINUSMA“, – kalbėjo E. Macronas. Jis taip pat paminėjo Latvijos bei Estijos dalyvavimą tarptautinėse operacijose. „Šie dalyvavimai yra įrodymai jūsų ryžto būti su mumis ir veikti, jie rodo, kiek per kelerius metus jūs nusprendėte prisidėti prie Europos šerdies ir ten atlikti pilną savo vaidmenį“, – pabrėžė Prancūzijos vadovas. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė per spaudos konferenciją akcentavo, kad „Prancūzija siekia bendros stiprios integruotos ir gerbiamos Europos“, bei pridūrė: „Su tokia Prancūzija mums pakeliui“. „Tą lyderystę, kurią matome šiandien iš Prancūzijos yra ir gerbiama, ir palaikytina. Esame kartu su Prancūzijos iniciatyvomis, nes jos naudingos visai Europai ir Lietuvos žmonėms taip pat“, – kalbėjo D. Grybauskaitė. Vėliau Lietuvos radijui ir televizijai Paryžiuje ji sakė remianti Prancūzijos prezidento idėją dėl Europos Sąjungos (ES) greitojo reagavimo pajėgų kūrimo. „Turime atvirą interesą investuoti į Europos saugumo užtikrinimą, šalia jau kuriamo karinio bendradarbiavimo kurti dar papildomas greitojo reagavimo pajėgas, kas mums labai aktualu“, – sakė D. Grybauskaitė. „Tikrai Baltijos šalys ir Lietuva esame tiesiogiai pasirengę dalyvauti naujai kuriamose struktūrose“, – pažymėjo Lietuvos vadovė. Ji taip pat ragino nebijoti, kad kuriamos struktūros gali dubliuoti NATO. Anot D. Grybauskaitės, „NATO sprendimų priėmimas per lėtas“, o Lietuvai svarbu, kad pagalba ateitų per parą. „Nebijome, kad tai gali dubliuoti NATO. Atvirkščiai, mes manome, kad turime papildyti NATO, turime elgtis aktyviai, nes NATO sprendimų priėmimas per lėtas“, – sakė šalies vadovė. „Netgi reformuodami NATO žinome, kad kai kurie sprendimai turi turėti vienbalsiškumo elementą, o žinant, kad ir Turkija darosi sudėtinga partnerė, jau nekalbant apie tikėtinas kai kurių šalių reakcijas, labai svarbu, kad reikalui esant mums pagalba ateitų per parą“, – kalbėjo prezidentė. Prancūziją ar naujas greitojo reagavimo pajėgas ji įvardijo kaip galinčias suteikti tokią greitą pagalbą ir sveikino Prancūzijos prezidento lyderystę kuriant Europos saugumą. Pasak D. Grybauskaitės, geopolitiniai klausimai buvo dominuojantys per susitikimą, o „prezidento E. Macrono iniciatyvos, pozityvios lyderystės prisiėmimas ir supratimas, kad Europa pati visų pirma turi save ginti, tikrai ryškiai matoma“.











