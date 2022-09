Artimai bendravę kauniečiai ne kartą skyrėsi ir taikėsi, bet galop santykius nutraukė, o tada sužinojo, kad buvusi mylimoji jau yra kito vyro glėbyje, o šiam pasakoja, kad jis yra ne buvęs meilužis, o jos tėvas.

„Tada ir nutariau parodyti tikrąjį jos veidą“, – vėliau policijos pareigūnams prisipažino kaunietis.

Tik būdas, kurį jis pasirinko, nebuvo pats tinkamiausias, todėl vyras buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn – dėl melo kaip reikiant įklimpusi moteris buvusį savo meilužį apkaltino turto prievartavimu, esą šis prieš ją ne tik panaudojo fizinį smurtą, bet ir įjungęs diktofoną vertė pasakyti, kad ji jam yra skolinga 30 tūkstančių eurų.

Ir tik tada, kai dėl gauto pareiškimo tyrimą pradėjo policijos tyrėjai, paaiškėjo gana skandalingos aplinkybės, kurias teko narplioti ir dviejų instancijų teismams.

Kaune gyvenantis Erdvilius Tamkevičius yra gerai žinomas teisėsaugos pareigūnams – prieš keliolikos metų jis buvo įkliuvęs dėl kontrabandos ir narkotinių medžiagų, o prieš šešerius metu jo veikla buvos susidomėję net Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, kurie buvo gavę informacijos, kad vyras iš kito kauniečio buvo įsigijęs ginklų. Ir nors tąkart policijos pareigūnų įtarimų nepatvirtino teismas, jį nuteisęs tik dėl namuose rasto nedidelio kokaino kiekio laikymo, tačiau susidūrimo su teisėsaugos pareigūnais E. Tamkevičius kaip įmanydamas vengė.

Ir nors per pastaruosius metus į kriminalistų akiratį vyras nebuvo patekęs, tačiau iš Jogintės (vardas pakeistas), su kuria susipažino viename Kauno restorane, sužinojo, kad pareigūnai jį iki šiol stebi. O tuo esą labiausiai yra suinteresuotas vienas Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras. Jis atliko ikiteisminį tyrimą, o paskui teisme palaikė valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje, kurioje E. Tamkevičius buvo išteisintas dėl neteisėto ginklo pardavimo vienam vyrui.

Jogintės pasakojimas buvo toks įtikinamas, kad E. Tamkevičius ja patikėjo, nors iš tikrųjų prokuroras, tiriantis daugybę kriminaliniui pasauliui priklausančių nusikaltėlių nusikaltimų, kauniečiu visiškai nesidomėjo ir net šį jau buvo pamiršęs.

Bet kad tai yra melas, E. Tamkevičius suprato ne iš karto – tik po ilgos draugystės suvokė, į kokius jaunos moters spąstus pateko. Ir, ko gero, pats negalėjo patikėti, kad taip buvo mulkinamas.

Patikėjo istorija apie prokurorą

Vyras pareigūnams pasakojo, kad su Joginte susipažino dar 2017 m. gruodžio pradžioje viename restorane.

„Po to su ja dar kartą susitikau, kartu pietavome, Jogintė man pasakojo, kad jos motina dirba žemėtvarkos skyriuje, o ji jai padeda, – pasakojo E. Tamkevičius. – Po to kartu sutikome Šv. Kūčias, ėmėme susitikinėti. Dabar suprantu, kad Jogintė man stengėsi sudaryti įspūdį, jog yra iš padorios ir pasiturinčios šeimos, jos tėvas yra turtingas verslininkas.“

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Kad mergina apsimeta kitu žmogumi nei yra, pirmą kartą kaunietis suprato po vieno įvykio – kartą, prie Jogintės į namus atvažiavo vienas jo bičiulis, kurio draugės motina sirgo vėžiu, ir guodėsi, kad vaistai ir gydymas yra labai brangūs.

„Po kelių dienų ji atvažiavo pas mane apsiverkusi, sakė, kad medikai jos tėčiui diagnozavo vėžį, jis išvažiavo gydytis, o ji viena namuose gyventi negali, nes ten gyvena pamotė“, – E. Tamkevičiaus teigimu, taip jo namuose apsigyveno jauna moteris.

Nors pora puikiai sutarė, moteris su naujuoju draugu nebuvo atvira – kartą vyras pastebėjo, kad dingo 300 eurų, apie ta klausė kartu gyvenančios draugės, bet ši esą jam nieko neaiškino, tik papasakojo sunkiai įtikinamą istoriją, kuria, beje, E. Tamkevičius tąkart patikėjo.

„Kai ji iš mano seifo pavogė pinigus, ėmė aiškinti, kad Generalinės prokuratūros prokuroras, keršydamas už mano išteisinimą teisme byloje dėl ginklų, nurodė kažkokiems pareigūnams mane sekti“, – sakė E. Tamkevičius.

Vyro teigimu, Jogintė aiškino, kad pareigūnai taip ir darė, o kad galėtų patekti į jo namus, susirado Jogintę: „Ji sakė, kad pareigūnai ją žagino, nuogą filmavo, leido jai narkotikus ir dar kažką darė bei įsakė duoti mano namų raktus ir prašė pranešti, kada mūsų nebus namuose. Jogintė tikino, kad pinigus iš seifo pavogė „prokuroro žmonės“, ji net tai buvo parašiusi raštu, nes aš tada jau buvau pradėjęs ja abejoti, buvau išsakęs priekaištų dėl vagysčių – dingo ne tik mano pinigai.“

Anot E. Tamkevičiaus, kad ši istorija atrodytų įtikinamesnė, moteris pareiškė, jog yra įtakingo policijos komisaro giminaitė.

„Ji pasakojo, kad tuometis Kauno apskrities policijos vyriausiasis komisaras yra jos dėdė – šis yra jos tėvo brolis, tik jie – ne vieno tėvo vaikai, – prisiminė vyras. – Tada ji surašė, kaip dabar žinau, fiktyvų prašymą šiam komisarui, prašydama „skirti apsaugą nuo prokuroro veiksmų“ – šį dokumentą esu išsaugojęs.“

Be to, vyro teigimu, moteris tuo metu taip pat prisipažino, kad ji taip pat yra policijos pareigūnė – parodė net darbo pažymėjimą, nors šis, kaip vėliau išaiškėjo, taip pat buvo suklastotas.

Dar vėliau, E. Tamkevičiaus teigimu, Jogintė su jam priklausančiu automobiliu BMW padarė avariją, po kurios atsidūrė ligoninėje.

„Tada ji ėmė pasakoti, kad tėvas sužinojo apie tą avariją, jam vėl pablogėjo sveikata, jis paniro į komą“, – vyras teigė, kad tuo metu jau su moterimi buvo nutraukęs bendrą gyvenimą, bet netrukus vėl jį atnaujino ir Jogintė vėl įsikūrė jo namuose.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Tada ji man ėmė aiškinti, kad reikia pinigų tėvo gydymui – ji net pateikė gydymui reikalingų vaistų ir paslaugų sąrašą, daviau jai daugiau kaip 18 tūkst. Eur per tris kartus“, – sakė jis. Ir pridūrė, kad šiuos pinigus moteriai skolino, nors ir jokio skolos raštelio neprašė parašyti – tiesiog ją mylėjo ir pasitikėjo. Be to, moteris jam ne kartą buvo sakiusi, kad seneliai jai yra padovanoję 40 ha žemės sklypą, kurį pardavusi gautų daug pinigų.

O po to E. Tamkevičius moters vardu net perrašė automobilį „Mercedes Benz“ – tuo metu vyras turėjo „problemų su teismais ir antstoliais“.

„Bet netrukus mes susipykome ir aš ją išvariau iš namų“, – istoriją tęsė vyras.

Tai kaip reikiant paveikė jauną moterį – E. Tamkevičius sulaukė žinutės, kad jos tėvui vėl pablogėjo sveikata, o ji jau pati nebenori gyventi, todėl planuoja savižudybę.

Kam tie pinigai, kai yra 22 ha žemės

„Po kiek laiko ji man paskambino ir pasakė, kad tėvui jau geriau, ji pati pardavė savo žemes ir galės man sugrąžinti pinigus, kuriuos jai buvau davęs“, – pasakojo jis.

Su Joginte susitikęs E. Tamkevičius pamatė pluoštą dokumentų – moteris parodė Nekilnojamojo turto registro išrašą, pagal kurį ji paveldėjimo būdu yra įgijusi daugiau kaip 22 ha žemės, kurios vertė – 339 tūkst. Eur.

„Kad ši istorija būtų įtikinama, ji suklastojo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pasirašytą raštą, kuriame buvo nurodyta, kad esą ši žemė buvo parduota vienam ūkininkui įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektą, o lėšos pervestos į jos asmeninę sąskaitą, – sakė baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras. – Dar vėliau ji man net parodė banko sąskaitos išrašą, kuriame nurodyta, kad į jos sąskaitą buvo pervesta daugiau kaip 325 tūkst. Eur, iš kurių ji buvo dalį pinigų buvo pervedusi ir man. Tada nežinojau, bet dabar galiu drąsiai pasakyti – tai buvo dar vienas jos melas, visi dokumentai buvo suklastoti.“

Aklai moterimi tikėjęs E. Tamkevičius vėl su ja pradėjo gyventi kartu, bet įvykiai ėmė kartotis – kartą iš jo rankinės dingo 5 tūkst. Eur, kitą kartą – dar tūkstantis.

„Ji vis kartojo, kad kreipėsi pas dėdę komisarą, jis suras vagis, o vėliau, kai buvo mano sesers gimtadienis, pinigai dingo ir iš jos – kitą rytą po šventės man sesuo pasakojo, jog dingo jos rankinė su darbdaviui priklausančiais pinigais, kortelėmis, – pasakojo vyras. – Jogintė tada vėl pažadėjo kreiptis pas savo dėdę, o dar po kurio laiko pareiškė, kad mano sesers rankinė buvo rasta Kaune saugomų daiktų spintoje. Sesuo buvo parašiusi pareiškimą policijai dėl vagystės, tačiau tyrimas strigo, tada aš Jogintės paprašiau supažinti su komisaru, bet ji pareiškė, jog per mane ji turi daug problemų – pasakojo, kad ją pagrobę prokuroro žmonės liepė į mano namus atnešti narkotikų, nes jie taip mane norėjo sulaikyti su įkalčiais.“

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Rafael Achmedov

E. Tamkevičius sakė, kad draugystė su Joginte tęsėsi neilgai – netrukus ji pareiškė, kad yra nėščia, o po to sukūrė istoriją, jog taip pat susirgo vėžiu, o kad būtų įtikinamiau, net nusiskuto plaukus nuo galvos.

„Supratau, kad ji vėl meluoja, mes susipykome, o vėliau, gal per Velykas, Jogintė mane pakvietė apsilankyti pas jos senelius, – prisiminė vyras. – Ten aš tiesiai šviesiai paklausiau močiutės , ar ji turi sūnų iš pirmosios santuokos, kuris dirba Kauno policijos vadovu, ar jos sūnus serga vėžiu ir ar ji savo anūkei padovanojo žemės sklypą. Močiutė buvo ištikta šoko ir viską griežtai paneigė. Tada dar kartą įsitikinau, kad Jogintė man viską meluodavo. O paskui paėmiau jos rankinę, kurioje radau ne tik iš mano sesers, bet ir kito asmens pavogtus dokumentus, o mūsų lagamine, kuriame buvo sudėti daiktai, radau pavogtas rankinę ir pinigines.“

Nepaisant to E. Tamkevičius nenutraukė santykių su Joginte, o kartą, kai į namus išsikvietė meistrą, netikėtai šis pareiškė, kad yra vyras, kuris norėtų su juo asmeniškai pasikalbėti apie Jogintę.

„Nutariau su juo susitikti bare, čia jis manęs klausė, ar aš esu Jogintės tėvas, – prisiminė E. Tamkevičius. – Labai nustebau, bet kai sužinojau, kad jis draugauja su Joginte, jam papapsakojau apie jos melagystes, vagystes ir t. t. Tas vyras man sakė, kad Jogintė dabar gyvena jo namuose, jis yra davęs jai pinigų, bet ji reikalauja dar – buto paskolai.“

Tuo šis susitikimas ir baigėsi, bet kitą dieną E. Tamkevičius sulaukė skambučio – tas pats vyras pareiškė, kad Jogintė viską neigia. Taip vyrai sutarė susitikti tryse ir išsiaiškinti, tik apie tai iš anksto neįspėjo juos suviliojusios moters.

Už grotų praleido metus

Kai E. Tamkevičius atvažiavo į iš anksto sutartą vietą, Jogintė su savo vaiko tėvu jau laukė – į automobilį įlipęs buvęs mylimasis kaip reikiant nustebino moterį.

„Labas, Joginte, tai ką – aš tavo tėvas? Matau, kad vėl prisidirbai“, – savo žodžius prisiminė vyras.

Anot jo, Jogintė buvo praradusi žadą, tačiau netrukus slapta jam įžnybo į koją – esą būk geras, tik nieko nepasakok.

„Tada aš jai pasakiau, kad apie ją viską paviešinsiu socialiniuose tinkluose, kreipsiuosi į policiją“, – teigė E. Tamkevičius.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Vyro teigimu, tuo metu Jogintei prasidėjo isterija – ji ėmė garsiai šauktis pagalbos, veržėsi iš automobilio, o jos vaiko tėvas puolė moterį raminti. Bet esą ji ir toliau nenurimo, o paskui ištrūko iš automobilio – nubėgo prie kitos netoliese stovėjusios mašinos ir į ją įsėdo.

„Tuo viskas ir baigėsi, o ryte į mano namus atvažiavo policijos pareigūnai, kurie išsivežė į komisariatą – čia paaiškinau aplinkybes ir buvau paleistas, bet tuo viskas nesibaigė – kitą dieną vėl atvažiavo policija, vėl išsivežė, bet tada jau mane sulaikė, jau nebeišleido.“

Už grotų E. Tamkevičius praleido metus ir penkiolika dienų – griežčiausia kardomoji priemonė jam buvo skirta todėl, kad ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai jį apkaltino dėl turto prievartavimo panaudojus fizinį smurtą: pareiškimą policijai parašiusi Jogintė nurodė, kad susitikimo metu buvęs jos draugas vertė prisipažinti, jog ši jam yra skolinga 30 tūkst. Eur, bet kai ji atsisakė, ėmė grasinti, kad įmes į bagažinę ir išveš į mišką, kur užkas, o paskui sudavė smūgį į veidą bei trenkė alkūne į dešinį smilkinį.

Savo ruožtu E. Tamkevičius tai kategoriškai neigė – esą žinojo, kad Jogintė neturi pinigų, todėl iš jos reikalauti pinigų net nebuvo jokio tikslo.

Tuo metu Jogintė aiškino, kad gyvendama su E. Tamkevičiumi esą ne kartą patyrė tiek psichinį, tiek fizinį smurtą: „Jis yra mane ir sumušęs, bet dėl to į policiją nesikreipiau.“

„E. Tamkevičius vartodavo narkotikus, jam užeidavo pavydo priepuoliai – daugybę kartų jis man prikaišiodavo neištikimybę, aiškino, kad mano kūdikio tėvas yra jo vaikystės draugas“, – moteris teigė, jog buvo nutraukusi santykius, bet vyras jos nepaliko ramybėje – nuolat skambinėjo telefonu, rašė SMS žinutes., o kai kartą ši jo nepasveikino su gimtadieniu, jis parašė žinutę – „susirasiu, nužudysiu“.

„Iš baimės atsakydavau į jo žinutes ir skambučius“, – sakė moteris.

Jos teigimu, E. Tamkevičius jai ne kartą buvo sakęs, kad jeigu ši jį paliks, jis neliks „skolingas“ – esą žadėjo veidą apipilti rūgštimi. Be to, jis esą grasindavo, kad jos tėvai praras darbus, o ji pati ramiai negyvens.

„Jis taip pat rašydavo, kad „aš tave pakasiu“, „išvešiu į mišką ir užkasiu, niekas tavęs neras“, „sumūrysiu į sieną“ – tai buvo realūs grasinimai, nes žinojau, kad jis tikrai gali mane sužaloti ar net nužudyti, nes jis ne kartą man buvo pasakojęs, kaip peiliu sužalojo vyrą, nes kažkuo šis jam neįtiko“, – apklausos metu aiškino moteris.

Apie pavydą ir grasinimus

Jogintė kategoriškai neigė, kad tuomečiui savo draugui kalbėjo apie Kauno apskrities policijos viršininką, taip pat tikino, jog niekada E. Tamkevičiui nesakė, jog jos tėvas serga vėžiu, o seneliai yra padovanoję didelės vertės žemės sklypą.

Bet moteris pripažino, kad buvo sukėlusi eismo įvykį automobiliu BMW, kuriuo jam buvo leidęs tuometis draugas.

„Padariau avariją ir nepataisomai sudaužiau BMW automobilį, bet dėl žalos atlyginimo jokių oficialių reikalavimų nesu gavusi, tik man skambino iš automobilių stovėjimo aikštelės ir sakė, kad esu skolinga 800 Eur už automobilio saugojimą“, – Jogintė teigė, jog E. Tamkevičius nebuvo oficialus BMW savininkas, todėl ji telefonu buvo susisiekusi su bendrovės, kurios vardu ši transporto priemonė buvo registruota, atstovu.

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Dainius Sinkevičius

„Šis ėmė aikinti, kad tai mafijozo automobilis, po to, kad tas automobilis priklauso įmonei, o galop pasakė, kad nieko nebereikia“, – moters teigimu, bendrovės atstovas patikino, kad iš jos nereikalaus žalos atlyginimo dėl transporto priemonės.

Jogintė taip pat pabrėžė, kad tuo metu, kai ji gyveno su E. Tamkevičiumi, šis ją materialiai išlaikė, tačiau niekada nereiškė pretenzijų dėl pinigų, o tik po išsiskyrimo prabilo, jog iš jo sesers per gimtadienio šventę buvo pavogta rankinė su pinigais.

„Dėl to buvo iškelta baudžiamoji byla, buvau apklausta policijoje, tačiau vėliau ši byla buvo nutraukta“, – sakė ji.

Kad E. Tamkevičiui yra skolinga 30 tūkst. Eur, moteris teigė išgirdusi tik tada, kai su juo bei naujuoju savo draugu susitiko automobilyje.

„Tai buvo pirmas kartas, kai jis įvardijo tokią sumą – iki to laiko jis nuolat mane persekiojo, skambinėjo, rašydavo žinutes, sakydavo, jeigu aš su juo gyvensiu, jie nieko iš manęs nereikalaus, o tąkart pasakė, kad aš jam neišsimokėsiu, nes bendraudama su vienu vaikščioju dar pas kitą“, – aiškino nukentėjusiąja pripažinta Jogintė.

Jos teigimu, šio susitikimo metu E. Tamkevičius jai ėmė grasinti, kad šią įgrūs į bagažinę, nuveš į mišką ir užkas.

„Kai važiuojant automobilis sustojo prie sankryžos, atsidariau langą ir ėmiau šauktis pagalbos – tada jis man kumščiu trenkė į veidą ir prakirto lūpą, ėmė tekėti kraujas, – pasakojo Jogintė. – Jis mane kaltino įvairiomis vagystėmis, aiškino, kad aš „išnešiau jo šaibas“ ir įjungęs diktofoną liepė pripažinti, kad esu jam skolinga 30 tūkst. Eur. Pasakiau, kad nieko nesakysiu, tada jis man trenkė alkūne į pakaušį, taip pat trenkė ir į smilkinį, dėl ko trumpam praradau sąmonę. Po to jis ėmė mane smaugti, bet tada į automobilio galą persėdo mano naujasis draugas, kuris jį atitraukė. Tuo metu aš bandžiau ištrūkti iš automobilio, nors E. Tamkevičius ir bandė mane sulaikyti – man pavyko išsiveržti. Nubėgau prie šalia stovinčio automobilio, kuriame sėdėjo nepažįstamos merginos – jų paprašiau kuo greičiau išvažiuoti.“

Moters teigimu, nepažįstamos merginos jai padėjo, o tą patį ji kreipėsi į policiją.

Tuo metu naujasis Jogintės draugas šio pasakojimo nepatvirtino nei policijoje, nei teisme – vyras sakė, kad smaugimo žymės ant jos kaklo galėjo atsirasti dėl to, jog prieš šį susitikimą jie abu itin aistringai pasimylėjo.

Liudytojas pripažino, kad Jogintė yra jo vaiko motina, tačiau tikino, jog su ja bendro ūkio neveda ir negyvena – nutraukė santykius, nes taip pat negalėjo taikstytis su moters melu. Būtent dėl to jis ir E. Tamkevičius sumąstė surengti susitikimą automobilyje, bet, anot jo, įvykio metu jie tik juokėsi iš Jogintės aktorinių sugebėjimų, o smurto prieš ją niekas nenaudojo, taip pat ir nereikalavo pinigų. Tiesa, vyras pripažino, kad E. Tamkevičius kalbėjo apie pinigų vagystes, tačiau Jogintė šiam atkirto, jog jam nepavyks jos „pasodinti“.

„Kai atėjo ir į automobilį šalia Jogintės atsisėdo E. Tamkevičius, ji iškart pradėjo isterikuoti, paskui bandė iššokti iš važiuojančio automobilio, o kai sustojome aikštelėje ir pradėjome aiškintis apie jos melą, ji tik isterikavo, pradėjo rėkauti, kad ją gelbėtų ir kažkuriuo metu jai pavyko atsidaryti automobilio duris ir pabėgti – bėgdama ji šaukė, kad ją gelbėtų, tačiau jos niekas nemušė“, – sakė liudytojas.

Jeigu viską matė, kodėl juo netikėti

Baudžiamąją bylą dėl turto prievartavimo nagrinėjęs Kauno apygardos teismas patikėjo Jogintės pasakojimu, o E. Tamkevičiaus ir Jogintės vaiko tėvo parodymus vertino kritiškai – esą jie gali būti suinteresuoti bylos baigtimi. Bet E. Tamkevičiaus nenuteisė dėl turto prievartimo – konstatavo, kad vyras, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, pavartodamas psichinę ir fizinę prievartą, savavališkai vykdė ginčijamą, bet nerealizuotą tariamą savo teisę, kai atvirai vertė nukentėjusiąją grąžinti skolą. Dėl savavaldžiavimo kauniečiui buvo skirta tiek, kiek jis buvo praleidęs už grotų, ir nurodyta nedelsiant paleisti į laisvę.

Bet E. Tamkevičius su tokiu nuosprendžiu nesutiko – kartu su advokatu jį apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Skundą pateikė ir Jogintės advokatas, reikalavęs nuteistajam skirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę.

„Jis keršijo nukentėjusiajai, kad ji jį paliko ir buvo pradėjusi gyventi su kitu jaunu vyriškiu, nuo kurio po to susilaukė kūdikio, be to, E. Tamkevičius vartojo smurtą prieš nukentėjusiąją, jai būnant nėščiai – nėštumas matėsi, todėl vien tik dėl šios aplinkybės nuteistasis nusipelnė griežtesnės bausmės“, – buvo teigiama skunde.

Tuo metu E. Tamkevičius ir jam atstovaujantis advokatas Mykolas Girdiušas nurodė, kad be pagrindo teismas netikėjo trijulės susitikime dalyvavusio vyro parodymais – juk jis yra Jogintės draugas, jos vaiko tėvas, todėl nėra pagrindo manyti, kad šis turi kokį nors suinteresuotumą padėti E. Tamkevičiui išvengti atsakomybės.

Pasak gynėjo, Jogintės „sugebėjimai meluoti ir vaidinti normaliam žmogui yra sunkiai įsivaizduojami“, todėl ir „istorija apie tariamą jos sumušimą bei reikalavimą iš jos pinigų yra melas“.

Kuris – ar Jogintė, ar E. Tamkevičius kalbėjo tiesą, Temidės tarnams taip ir nepavyko nustatyti, tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjai konstatavo, kad kaunietis negali būti nuteistas ne tik dėl turto prievartavimo, kaip jį kaltino prokurorai, bet ir dėl savavaldžiavimo, kaip nusprendė Kauno apygardos teismas, o Jogintės draugas, buvęs automobilyje, yra tiesioginis liudytojas, dalyvavęs įvykyje.

Kaip nurodė teisėjos Reginos Pocienės pirmininkaujama teisėjų kolegija, po įvykio E. Tamkevičius buvo suimtas iki teismo nuosprendžio paskelbimo, be to, nėra jokių duomenų, kad vyrai artimai bendrautų ir būtų derinę parodymus.

„Jis, kaip tiesioginis liudytojas, pirmas duodamas parodymus apie įvykio aplinkybes, nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes kaip ir E. Tamkevičius, kuris parodymus apie įvykį davė vėliau – apklausiamas liudytojas nurodė, kad nagrinėjamo įvykio metu jis sėdėjo automobilio priekyje ir buvo suinteresuotas klausytis ir išgirsti tarp Jogintės ir E. Tamkevičiaus vykusį pokalbį, t. y. ką pasakys Jogintė, išgirdusi E. Tamkevičiaus žodžius, – pažymėjo teismas. – Taigi, byloje nėra pagrindo spręsti, kad E. Tamkevičiaus reikalavimo pripažinti skolą ar reiškiamų grasinimų naudoti fizinę prievartą jis galėjo negirdėti.“

Pasak teismo, šio liudytojo parodymai yra tiesioginis įrodymų šaltinis, o jis tokias pačias aplinkybes nurodė tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme, be to, jis buvo prisiekęs dėl atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą.

„Nukentėjusioji teismo posėdyje aiškino, kad, jos manymu, E. Tamkevičius priklausė kažkokiai nusikalstamai grupuotei, o jos vaiko tėvas tokiu būdu siekė E. Tamkevičiaus palankumo, tačiau tokių jos nurodytų aplinkybių nepatvirtina jokie objektyvūs bylos faktiniai duomenys, tokių duomenų nukentėjusioji taip pat nepateikė“, – apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad be pagrindo liudytojo parodymai buvo įvertinti kaip nepatikimi, o prioritetas suteiktas nukentėjusiosios parodymams.

Dėl savavaldžiavimo E. Tamkevičių išteisinęs teismas nusprendė, kad vis dėlto jis turi būti nuteistas dėl nukentėjusiajai padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo.

„E. Tamkevičius prieš nukentėjusiąją atliko smurtinius veiksmus, t. y., trukdydamas jai savanoriškai pasišalinti iš automobilio, tyčia tampė ją už rankų ir drabužių, kol besiverždama iš nuteistojo rankų nukentėjusioji dėl prieš tai pavartotų smurtinių veiksmų (tyčinio tampymo už rankų ir drabužių), atsitrenkė į tiksliai nenustatytas automobilio salono bei korpuso dalis ir patyrė sužalojimus, pasireiškusius kraujosruva dešinio smilkinio – skruosto srityje, kaklo priekyje ir nubrozdinimu viršutinėje lūpoje“, – nuosprendyje, kuris įsiteisėjo iš karto nuo paskelbimo, nurodė apeliacinės instancijos teismas.

Už šį nusikaltimą teismas kauniečiui skyrė pusės metų laisvės atėmimo bausmę, bet kadangi jis už grotų buvo praleidęs daugiau kaip metus, teisėjai nusprendė, kad jis bausmę jau yra atlikęs.