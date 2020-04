Lyg iš filmo: amerikietis Lietuvoje išžagino merginą, pateko į Pravieniškes, o čia susipažino su „bachūru“

Kelionę į Lietuvą E. Georgoulakosas, ko gero, prisimins ilgam – prieš pat išvykstant iš šalies jis buvo apkaltintas dėl seksualinio prievartavimo ir išžaginimo. Teisėsauga vyrą iš karto suėmė ir laikė už grotų iki teismo, o kai šis paskelbė nuosprendį, amerikietis buvo pasiųstas bausmės atlikti į Pravieniškių pataisos namus. Pareigūnai E. Georgoulakosą įkalino antruosiuose pataisos namuose, kuriuose daugybę metų veikė Kauno organizuotų nusikalstamų grupuočių įkurta „Pravieniškių mafija“. Ir nors pareigūnai teigia, kad nusikaltėliai įkalinimo įstaigai jau nebevadovauja, amerikiečiui vis dėlto teko susidurti su priešinga situacija – jau pirmosiomis dienomis sužinojo, kas čia yra „bachūrai“, o kas „nuskriaustieji“ ir kokiomis čia galiojančiomis „paniatkėmis“ jie vadovaujasi.

Po pažinties bare – egzekucija hostelyje

Į Lietuvą E. Georgoulakosas atvyko dar 2017 m. liepą – prieš tai jis keliavo po Latviją, o kai sužinojo, kad Vilniuje koncertuos jo mėgiamas atlikėjas, vyras nutarė aplankyti ir Lietuvą. Pareigūnai nustatė, kad liepos 5-osios vakarą amerikietis linksminosi viename sostinės bare Trakų gatvėje – čia jis susipažino su jauna mergina. O vėliau esą ją pakvietė apsilankyti netoliese esančiame hostelyje, kuriame buvo apsigyvenęs.

Nukentėjusioji pareigūnams nurodė, kad greičiausiai užsienietis į jos alaus taurę įpylė kokių nors miltelių, nes ji esą bare prarado sąmoningumą. Kaip atsidūrė hostelyje, nukentėjusioji pareigūnams negalėjo pasakyti – tik per miglą prisiminė, kaip į jį buvo nuvesta.

Pasak jos, staiga amerikiečio elgesys kardinaliai pasikeitė – pradėjo ją mušti, smaugti, laužė rankas, dusino, ir, nepaisydamas merginos prašymų liautis, išžagino ir seksualiai išprievartavo.

Apie įvykdytą nusikaltimą nukentėjusioji policijai pranešė ne iš karto – praėjus daugiau kaip pusdieniui, kai atsigavo po patirto šoko. Kad mergina galėjo patirti seksualinę prievartą, patvirtino ir nukentėjusiąją apžiūrėję teismo medicinos ekspertai.

E. Georgoulakosas buvo sulaikytas netrukus – kaip tik tuo metu jis ruošėsi išvykti iš Lietuvos. Bet nesėkmingai – vyras buvo uždarytas į areštinę, teismas jį leido suimti. Už grotų amerikietis buvo laikomas visą laiką, kol vyko teismo procesas. Jo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas turistas nepripažino kaltės, o pasakodamas savo versiją apie tos nakties įvykius nebuvo nuoseklus ir nurodė skirtingas aplinkybes, tačiau visą laiką tvirtino, jog lytinius santykius su lietuvaite turėjo abipusiu susitarimu.

Už tai, kad išprievartavo ir išžagino merginą E. Georgoulakosui teismas skyrė 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, be to, nurodė nukentėjusiajai atlyginti padarytą žalą.

Negalima skriausti „pasaulyje gražiausių merginų“

Realia laisvės atėmimo bausme nuteistas E. Georgoulakosas buvo įkalintas Pravieniškių pataisos namuose. Čia jam teko išbandyti ne tik lietuviškas kalinimo sąlygas, bet ir susipažinti su tikrąja Lietuvos kalėjimų realybe – pataisos namuose nusikaltėliai paiso tik savo susigalvotų taisyklių ir niekas, net aukščiausioms kastoms priklausantys nusikalstamo pasaulio šulai joms negali nusižengti.

Kaip aiškėja, adaptuotis antrajame lokaliniame sektoriuje, kuriame ilgą laiką veikė garsioji „Pravieniškių mafija“, E. Georgoulakosui nebuvo lengva – daugelis nuteistųjų nekalba anglų kalba, o jis nesupranta lietuviškai. Be to, amerikietis buvo pasiųstas bausmės atlikti dėl išžaginimo ir išprievartavimo, o tokius nusikaltimus įvykdę asmenys nėra gerbiami, ypatingai jeigu tokie nusikaltimai įvykdomi prieš vaikus ar nepilnamečius asmenis. Nors nuo JAV piliečio nukentėjusi mergina jau buvo sulaukusi pilnametystės, Pravieniškių kaliniams užkliuvo, kad E. Georgoulakosas atvyko iš JAV ir nuskriaudė lietuvaitę, o juk jos – „pasaulyje gražiausios merginos“.

Nors jokiuose įkalinimo įstaigų dokumentuose nuteistieji nėra skirtomi į kastas, tačiau jos Pravieniškėse, kaip ir kitose zonose, jos iki šiol egzistuoja – aiškėja, kad dėl seksualinės prievartos nuteistas amerikietis „bachūrų“ sprendimu iš karto buvo priskirtas prie „nuskriaustųjų“. O tokiems kaliniams įkalinimo įstaigoje nėra lengva gyventi. Nemalonumų neišvengė ir E. Georgoulakosas – jis buvo sumuštas: gyvenamojo korpuso koridoriuje vienas kalinys jam sudavė ne mažiau keturis smūgius į veidą, o po to kartą į jį spyrė. Medikai vėliau konstatavo, kad nukentėjusiajam yra lūžusi apatinio žandikaulio kairė pusė, šis sužalojimas traktuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.

Dėl smurto pataisos namuose baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas jau keturis kartus teistas panevėžietis Dimitrijus Bogdanovičius. Dėl turto prievartavimo, plėšimo, sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos pažeidimo Pravieniškėse bausmę atliekantis kalinys neslėpė, kad jis priklauso „bachūrams“, o tame pačiame sektoriuje gyvenęs amerikietis – „nuskriaustiesiems“.

Ir nors pagal nerašytas kalinių taisykles nusikaltimus įvykdę „bachūrai“ nebendrauja su pareigūnais, net atsisako jiems duoti parodymus, D. Bogdanovičius ne tik pripažino kaltę dėl E. Georgoulakoso sumušimo, bet ir teisme atskleidė, dėl ko prieš šį smurtavo.

„Nuskriaustieji“ ir „normalūs bachūrai“

Panevėžietis pasakojo, kad Pravieniškių pataisos namų 2-ajame lokaliniame sektoriuje gyveno tame pačiame bendrabutyje, kaip ir E. Georgoulakosas, kurį čia kiti nuteistieji vadindavo amerikiečiu.

„Tądien jį sutikau gyvenamųjų patalpų koridoriuje ir paklausiau, kaip jis pateko į šią įstaigą, – pasakojo D. Bogdanovičius. – Amerikietis pasakė, kad į Lietuvą atvyko atostogauti, sakė, kad į įkalinimo įstaigą pateko dėl panos. Tada aš amerikiečio paklausiau, ar jis yra pedofilas. O jis labai susinervino ir iš kelio trenkė man į saulės rezginį. Turėjau gintis – jam ranka sudaviau į veido sritį – žandikaulį, smogiau ne mažiau keturių smūgių, ir vieną kartą spyriau iš kojos į veidą. Tada jis pasitraukė į šalį.“

D. Bogdanavičius tikino, kad po to vėl nutarė pasikalbėti su E. Georgoulakosu – šio klausė, ar gerai jaučiasi, taip pat norėjo sužinoti, kodėl šis jam trenkė.

„Blogai vertinu šį savo elgesį, labai gailiuosi dėl to, kas įvyko“, – teisme aiškino panevėžietis.

Ne kartą už grotų esantis vyras teigė, kad gerai žino nerašytas kalinių taisykles ir jomis vadovaujasi.

„Pagal mūsų „paniatkes“, nukentėjusysis yra iš kitokios – žemesnės, o aš – iš normalios, „bachūrų“ kastos, – sakė D. Bogdanovičius. – Kai man trenkė nukentėjusysis, aš privalėjau jam trenkti atgal, nes kaip būčiau blogai atrodęs prieš kitus nuteistuosius – būčiau nieko vertas, nes man sudavė asmuo iš „nuskriaustųjų“ kastos.“

Jo teigimu, incidentas pataisos namuose įvyko, kai E. Georgoulakosas čia gyveno apie 4-5 mėnesius.

„Pravieniškių pataisos namuose yra tokia tvarka, kad skirtingų kastų nuteistieji gyvena skirtinguose kambariuose, todėl ir žinojau, kuriai kastai priklausė amerikietis, – sakė D. Bogdanovičius. – Nukentėjusysis turėjo teisę būti tame pačiame koridoriuje, kur būna normalūs kaliniai, bet jis negali įeiti į mūsų kambarius, o mes – galime.“

Įspėjo, kad geriau nesiskųstų

Ne kartą kalėjimo duonos ragavęs panevėžietis teisme taip pat aiškino, kad pataisos namuose „nuskriaustieji“ valgo iš atskirų indų, turi savo tualetus ir dušus.

„Viskas yra paskirstyta, tokios yra nerašytos taisyklės“, – sakė save „normaliu bachūru“ laikantis D. Bogdanovičius.

Teisme jis taip pat prisipažino, sakė, kad atsiprašė „nuskriaustuoju“ laikomo amerikiečio.

Kad teko susidurti su nerašytomis Lietuvos kalinių taisyklėmis, prisipažino ir nukentėjusiuoju pripažintas E. Georgoulakosas – amerikietis net prakalbo apie jo gyvybei iškilusį pavojų. O jis gresia tik dėlto, kad išdrįso pranešti apie patirtą smurtą.

Bet kodėl buvo sumuštas, JAV pilietis nenorėjo pasakoti.

„Tądien iš lauko ėjau į 1-o lokalinio sektoriaus vidų, – vos tik įėjau, netoli tualeto, koridoriuje, prie manęs priėjo tamsesnio gymio nuteistasis ir nieko nesakęs trenkė į veido kairę pusę, – sakė kalinys. – Pirmas smūgis mane šiek tiek apsvaigino, bet jis po to trenkė į veidą dar ne mažiau tris kartus. Bandžiau prisidengti veidą, bet tada pajutau spyrį iš kojos į veidą. Po šių smūgių net nemačiau, kur nuėjo mane sužalojęs kalinys.“

E. Georgoulakosas teigė, kad po patirto smurto nuėjo apie tai pranešti pataisos namuose dirbantiems pareigūnams.

„Einant iš pastato link pareigūnų, kiti nuteistieji ragino tylėti ir niekam nesiskųsti, nes nuo to bus tik blogiau“, – prisipažino amerikietis.

Išsigando – nebeturi pretenzijų

Ar taip buvo, neaišku, nes amerikietis tą pačią dieną buvo išvežtas į Kauno klinikas, o vėliau sužalojimus gydėsi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Bet kad nukentėjusysis jaučia baimę ir vengia save „normaliai“ kastai priskiriančių nuteistųjų, faktas – prieš perduodant bylą teismui pareigūnai norėjo atlikti E. Georgoulakoso ir D. Bogdanovičiaus akistatą, bet nukentėjusysis atsisakė. Jis taip pat raštu nurodė, jog nori, kad ikiteisminis tyrimas baigtųsi kuo greičiau, todėl dėl patirto smurto niekam nebeturi pretenzijų.

„Noriu ramiai gyventi pataisos namuose, esu iš kitų nuteistųjų girdėjęs, kad jei duosiu parodymus, mano sveikatai ir gyvybei gali kilti pavojus“, – sumuštas amerikietis nutarė, jog Lietuvoje geriau paklusti nerašytoms kalinių taisyklėms, nei ieškoti teisybės.

Ikiteisminio tyrimo metu taip ir neatsirado daugiau kalinių, kurie būtų matę ar ką nors būtų girdėję apie tarp šių nuteistųjų įvykusį konfliktą. Tačiau buvo apklaustas ir Pravieniškių pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris apie šį įvykį buvo kalbėjęs su D. Bogdanovičiumi.

„Jis man pasakojo, kad norėjo su amerikiečiu susipažinti ir jį pakalbinti, nes iki suėmimo gyveno Anglijoje ir puikiai moka anglų kalbą, o E. Georgoulakosas nemokėjo lietuvių kalbos, jam buvo sudėtinga adaptuotis, – sakė pareigūnas. – D. Bogdanovičius sakė, kad priėjęs prie E. Georgoulakoso pasisveikino anglų kalba, norėdamas užmegzti pokalbį, pasiteiravo dėl ko pateko į Lietuvą, o po to – į kalėjimą, ir juokais paklausė: „Gal už mergaitę?“. Pasak jo, po šių žodžių E. Georgoulakosas staiga spyrė jam kojos keliu į saulės rezginį taip, kad sutriko kvėpavimas, pajuto didelį skausmą. Tada jis spontaniškai kumščiu sudavė kelis smūgiusį E. Georgoulakoso veido sritį. G. Bogdanovičius tikino, kad viskas įvyko spontaniškai, prieš tai jis jokių konfliktų su nukentėjusiuoju neturėjo.“

Nors skundėsi, kad irgi buvo sužalotas, G. Bogdanovičius į pataisos namų medikus nesikreipė, todėl jo ligos istorijoje jokie sužalojimai nebuvo užfiksuoti.

Nubaustas net 46 kartus

Ikiteisminio tyrimo metu E. Georgoulakosas nurodė, kad jį sužalojusiam kaliniui neturi jokių pretenzijų, tačiau baudžiamasis procesas nebuvo nutrauktas – byla buvo perduota į teismą. Kadangi atsakomybėn patrauktas „normalus bachūras“ kaltę pripažino, teismas baudžiamąją bylą išnagrinėjo sutrumpinto proceso tvarka – teisėja Lina Šafronienė apklausė kaltinamąjį, pagarsino ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir, išklausiusi prokuroro ir kaltinamojo gynėjo, priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

„Byloje nustatyta, kad kaltinamasis padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam E. Georgoulakosui – D. Bogdanovičius ranka sudavė smūgius nukentėjusiajam į galvą, vieną smūgį sudavė koja į galvą (gyvybiškai svarbią ir labiausiai pažeidžiamą kūno dalį), teismas neabejoja, kad jis suduodamas smūgius nesipriešinančiam asmeniui suvokė, jog tokiu savo veiksmu kelia pavojų kito asmens sveikatai, tai suprasdamas, numatė, kad gali padaryti pavojingus kūno sužalojimus, dėl kurių gali kilti sunkių padarinių, tačiau savo sąmonėje galimų padarinių sunkumo nedetalizavo ir vienodai norėjo bet kurių iš jų, tai yra veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia“, – pažymėjo teisėja.

Pasak teismo, D. Bogdanovičius nusikalto būdamas recidyvistu, nusikaltimą padarė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, o tai jį charakterizuoja kaip linkusią nusikalsti asmenybę. Be to, Pravieniškių pataisos namų administracija kaltinamąjį taip pat charakterizavo neigiamai – per bausmės atlikimo laikotarpį vyras padarė net 46 drausmės pažeidimus, dėl to tiek pat kartų buvo baustas drausminėmis nuobaudomis, jis taip pat yra įtrauktas į narkotikus vartojančių asmenų įskaitą.

Teisėja atsižvelgė, kad kaltinamasis pripažino kaltę ir gailisi, o nukentėjusysis amerikietis nurodė, jog neturi pretenzijų, ir D. Bogdanovičiui skyrė pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę, bet ją iš karto pusmečiu sutrumpino, nes baudžiamoji byla buvo išnagrinėta sutrumpinto proceso tvarka. Subendrinęs nuosprendį su anksčiau neatlikta bausme teismas nutarė, kad D. Bogdanovičius į laisvę išeis tik po 2 metų 7 mėnesių.

Pareigūnas – kalinių „draugas“

Delfi primena, kad apie Pravieniškių pataisos namuose daugybę metų veikusį nusikalstamą susivienijimą leidykla „Baltos lankos“ ir Delfi yra išleidusi knygą „Pravieniškių mafija. Nerašyti zonos įstatymai“. Šio susivienijimo baudžiamoji byla dar nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme – teisėjai iš naujo apklausinėja jau anksčiau apklaustus liudytojus ir nukentėjusiuosius. Taip nutiko dėl to, kad prieš tai bylą nagrinėję teisėjai buvo perkelti į aukštesnės instancijos teismą, todėl byla buvo perduota kitai kolegijai.

Dėl Pravieniškėse įvykdytų nusikaltimų baudžiamojon atsakomybėn patraukta penkiolika buvusių ir esamų kalinių ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas Evaldas Baronėnas, kuriems inkriminuojamos 2011-2017 m. padarytos nusikalstamos veikos.

Su pavojingais nusikaltėliais veikė ir pataisos namų pareigūnas – ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad nuteistuosius prižiūrėti privalėjęs kriminalinės žvalgybos specialistas E. Baronėnas ėjo išvien su „kamoros vierchais“ – jiems ne tik teikė slaptą informaciją, leido prekiauti narkotikais, bet ir pats jų parūpindavo. O geriau nei laisvėje gyvenę kaliniai net šešerius metus kontroliavo kitų nuteistųjų gyvenimą: sprendė, kam verta būti „bachūru“, kam – „dūchu“ arba „gaidžiu“, be jokių suvaržymų prekiavo narkotikais, alkoholiu, telefonais bei įvairiais nelaisvėje draudžiamais daiktais.

Kaliniai Pravieniškėse buvo ne tik daužomi specialiai pasigamintais metaliniais strypais, kuriuos visą parą laikydavo prie savo lovų, bet ir nuplakami elektros laidais. Tačiau visi lyg susitarę tylėjo – bijojo, jog bus suluošinti ar net užmušti. Nes tokių atvejų jau buvo. Visi šie nerašyti zonos įstatymai puikiai buvo žinomi Pravieniškių pataisos namų darbuotojams, turėjusiems prižiūrėti ir padėti pasitaisyti nuteistiesiems, bet šie prieš įkalinimo įstaigoje daromus nusikaltimus dažniausiai užsimerkdavo.

Apie „Pravieniškių mafiją“ yra sukurtas ir dokumentinis filmas.