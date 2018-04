Jo nuomone, Seimas neturi naujos informacijos, kuri leistų kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl galimo priesaikos sulaužymo. „Jeigu neatsiras jokios naujos informacijos, jei teisėsaugos institucijos neduos tos naujos informacijos, tai perspektyva tos apkaltos tikrai liūdnoka, pagal G. Palucką („socialdemokratų“ pirmininką – BNS), nes reikia turėti informaciją, kurios pagrindu būtų kreipiamasi į Konstitucinį Teismą. Kol kas tokios informacijos tikrai nėra“, – antradienį Žinių radijui sakė „valstiečių“ lyderis. „Niekas nepasikeitė. Tad būtų labai keista, jei Seimas, sukūręs apkaltos komisiją, padarytų kitą išvadą, nei padarė prieš porą mėnesių“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Dėl Skardžiaus apkaltos spręsianti komisija kvies STT atstovus „Valstiečiai“ linkę uždegti žalią šviesą Skardžiaus apkaltai, bet imsis ir Majausko R. Karbauskis taip pat stebisi, kodėl opozicija inicijavo tyrimą nesulaukusi teisėsaugos tyrimo išvadų. R. Karbauskis mano, kad tyrimu siekiama atitraukti dėmesį nuo teismą netrukus pasieksiančios politinės korupcijos bylos, kurioje figūruoja Eligijus Masiulis ir kiti buvę liberalai. Seimas yra patvirtinęs Antikorupcijos komisijos išvadas, kad A. Skardžius, dirbdamas Ekonomikos komitete ir Energetikos komisijoje bei rūpindamasis atsinaujinančių išteklių ūkiu, galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus. Apkaltą parlamentarui inicijavusi opozicija liko nepatenkinta tyrimo išvadomis. A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų. A. Skardžius STT išvadas vadina suklastotomis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.