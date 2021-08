LVŽS frakcija nepritars sienos su Baltarusija statybas reguliuosiančiam įstatymo projektui

LVŽS frakcijos nariai taip pat įregistravo Seimo protokolinį nutarimą, kuriuo Vyriausybė raginama visuomenei viešinti statybų procesą, sieną įrenginėti nedelsiant, ne vėliau kaip per vienerius metus, o tais atvejais, kai jos bendra suma viršys 150 milijonų eurų, kreiptis į Seimą ir gauti jo sutikimą tolesnėms statyboms.

„Stebina valdančiųjų noras sienos statybos pirkimus vykdyti neskelbiamų derybų būdu, įstatymas neapibrėžia nei maksimalios sumos, kuri gali būti išleista statybų metu, nei laikotarpio, per kurį turi būti siena pastatyta. Išeitų, statyk nors dešimt metų, gali išleisti pusę milijardo ir niekas iš tavęs nepareikalaus galutinio rezultato, nes jo įgyvendinimo laikas įstatyme nėra apibrėžtas. Tai nenormalu teisinėje demokratinėje visuomenėje, skaidrumas čia nėra užtikrinamas, ir nėra nuostabu, kad tokiam nedidelės apimties projektui Seimo teisininkai turi per 30 pastabų. Siekdami skaidrumo registravome protokolinio nutarimo projektą, kuriuo norime paraginti Vyriausybę reguliariai viešai atsiskaitinėti už statybas ir darbus atlikti nedelsiant – per vienerius metus“, – sako LVŽS narys Dainius Gaižauskas.

Protokolinio nutarimo projekte siūlomaspecialiame portale visuomenei viešinti fizinio barjero statybos eigą kartu, tiek kiek nesudaro valstybės ar tarnybos paslapties, išviešinant neskelbiamų darybų būdu sudarytas sutartis dėl fizinio barjero įrengimo.

Taip pat projekto vykdytojais pasirinkti tuos juridinius asmenis, kurių vadovybėje nėra prieštaringai vertinamų asmenų, susijusių su neskaidriu kitų didelės apimties projektų, tokių kaip Leo LT, Visagino atominės elektrinės ar SGD terminalo statybos, įgyvendinimu.

Protokolinį nutarimą bus siūloma Seimui priimti, kai jis apsispręs dėl įstatymo, kuriuo remiantis būtų statomas fizinis barjeras.