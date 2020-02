LVŽS atšaukia suplanuotą tarybos posėdį, Karbauskis nevyks į susitikimus

„Mes priėmėme sprendimą, kad neorganizuosime susitikimų, jokių tarybos posėdžių tame laikotarpyje, kada tai gali kelti grėsmę. Nors jokio draudimo tokius renginius nėra, bet tiesiog susitarėme nedaryti to, kas nėra būtina. Mes planavome kitą savaitę turėti ir partijos tarybos posėdį – jo nedarysime, ir pats planavau pirmadienį bei kitomis dienomis važiuoti į susitikimus – to nedarysiu dėl to, kad tai keltų kažkokią papildomą riziką. Jeigu kažkoks atvejis yra dar neužfiksuotas, kad tai gali kažkur papildomai pasklisti, visi suprantame savo atsakomybę“, – po valdančiosios koalicijos tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Karbauskis.