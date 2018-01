Tarybos prašyme teismui nurodoma, kad praėjusių metų rugpjūčio 31 dieną D. Žižienė per tarybos posėdį naudojosi kitos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės kortele ir balsavo už ją priimant sprendimą. Anot tarybos teikimo, taip galėjo būti pažeisti įstatymai ir sulaužyta tarybos nario priesaiką. Kada vyks teismo posėdis, dar neaišku. Jeigu LVAT patvirtins, kad priesaika buvo sulaužyta ar nevykdyti įgaliojimai, savivaldybės taryba trijų penktadalių balsų dauguma turės priimti sprendimą, kad tas tarybos narys neteko savo įgaliojimų. Jeigu neužteks balsų tokiam sprendimui, tarybos narys galės toliau eiti pareigas. D. Žižienė Švenčionių savivaldybės taryboje atstovauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Tai antras kartas, kai savivaldybės tarybos nario mandato panaikinimo klausimas, bus svarstomas LVAT. Pirmą kartą spręsta dėl Raseinių mero „darbiečio“ Algirdo Griciaus įgaliojimų. 2016 metų birželį LVAT paskelbė, kad A. Gricius įstatymų nepažeidė ir priesaikos nesulaužė.

