LVAT atmetė Rusijos pilietės argumentus dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo

Pareiškėja pateikė Migracijos departamentui prašymą išduoti jai lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teigdama, jog jos protėviai buvo lietuviai ir pareiškėja pati save laiko lietuve. Įvertinęs pareiškėjos pateiktus dokumentus, Migracijos departamentas atsisakė išduoti šį leidimą, nes visi dokumentai dėl pareiškėjos protėvių kaip lietuvių kilmės asmenų buvo išduoti Rusijoje po 2022 metų, tačiau anksčiau išduotuose dokumentuose buvo nurodyta, jog pareiškėjos proseneliai yra rusai, o ne lietuviai. Migracijos departamentas pažymėjo, jog tai, kad pagal Rusijos teisę šioje valstybėje išduotuose dokumentuose yra nurodyta to asmens tautybė, nelemia ir objektyviai neįrodo jo tautybės.

Nagrinėdamas pareiškėjos argumentus, LVAT pažymėjo, jog pareiškėja ir atsakovas nesutaria dėl to, ar pareiškėjos pateikti dokumentai yra pakankami įrodymai tam, kad Pilietybės įstatyme nustatyta tvarka pareiškėjai būtų išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas. Šiame kontekste buvo pažymėta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia lietuvių kilmės asmenims tam tikras specialiąsias (lyginant su kitais užsieniečiais) teises, pavyzdžiui, lietuvių kilmė yra vienas iš pagrindų gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje ar Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka, netaikant natūralizacijos sąlygų. Be to, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, nutartyje taip pat akcentuota, jog asmens etninė tapatybė traktuotina kaip esminis asmens privataus gyvenimo ir tapatybės aspektas, patenkantis į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio taikymo sritį.