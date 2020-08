Lukašenkos provokacijos Lietuvos pasienyje: kuo gali baigtis šis pavojingas žaidimas

„Stovyklos buvo įrengtos Ukrainoje ir, regis, Lietuvoje ar Lenkijoje. Negaliu tvirtai pasakyti – kažkur ten. Pinigai keliavo per Lenkiją ir Lietuvą. Sulaikėme jau kelias dešimtis (įtariamųjų), kurie treniravosi stovyklose su ginklais. Beje, viena ir stovyklų buvo Bobruisko ir Asipavičų rajone. Faktiškai prieš kelias valandas sulaikėme porą dešimčių kovotojų, rengusių ginkluotą provokaciją“ , – iš vis grėsmingesnio Baltarusijos režimo tono, galima būtų nesunku patikėti, kad tai – pastarosiomis dienomis nuskambėję A. Lukašenkos žodžiai. Iš tikrųjų jie ištarti dar 2017-ųjų kovą, prieš artėjusias Rusijos ir Baltarusijos pratybas „Zapad“, kurios kėlė daug nerimo Lietuvoje.

„Zapad“ – su savo keista pratybų legenda apie tariamus separatistus iš išgalvotos Veišnorijos, dar didesnėmis keistenybėmis pratybų metu tada baigėsi be didesnių incidentų, tačiau nebuvo pamirštos. O pratybose nuzulinti scenarijai dabar kartojasi jau ne tik dar vienuose mokymuose pasienyje su Lietuva, bet ir braškančio A. Lukašenkos režimo retorikoje.

Grėsmės – viduje ir išorėje?

„Tie, kurie visa tai koordinuoja, sėdi užsienyje, kaimyninėse šalyse. Kurstytojai – ne gardiniečiai, ne baltarusiai. Jie sėdi ten – Varšuvoje, Vilniuje. Ir matome, kur pabėgo tie alternatyvieji, juk jų niekas neengė ir nevarė iš Baltarusijos“, – savaitgalį atvykęs į neoficialiai opozicijos sostine vadinamą Gardiną grūmojo A. Lukašenka.

Atviri kaltinimai kaimynėms, ypač Lietuvai, o ir Lenkijai dėl tariamo NATO pajėgų judėjimo, neramumų kurstymo pačioje Baltarusijoje ir alternatyvios valdžios rėmimo susipynė su jau matytais netikėtų pratybų scenarijais. Juose – „užsienyje paruoštų kovotojų grupuočių atrėmimas, smūgiai minėtoms grupuotėms“ ir priminimas, kad už Baltarusijos stovi ir didesnė jėga – Rusija.

„Būtent juos noriu perspėti: tai ne tik mūsų siena. Tai yra Sąjunginės valstybės (Baltarusijos su Rusija) siena ir KSSO (Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos) siena. Ir atsakas bus atitinkamas: Baltarusijos piktnaudžiautojams neatiduos“, – priminė A. Lukašenka. Gali pasirodyti, kad tokie jo grūmojimai nedaro įspūdžio Lietuvai ir Lenkijai, kurios bent jau viešai nesureikšmino nei karinių pratybų pašonėje, nei A. Lukašenkos bandymų atitraukti dėmesį nuo vidaus problemų.

Be to, karinės jėgos demonstravimas gali būti tiesiogiai siejamas su siekiu įbauginti pačios Baltarusijos visuomenę: balta-raudona-balta vėliavomis ir kita atributika pasipuošę baltarusiai, regis, nepabūgo net po žiauriausių KGB, OMONo ir kitų specialiųjų tarnybų bauginimų. Tačiau dabar A. Lukašenka ne šiaip užsivilko karinę uniformą ir ėmė lankyti karinius dalinius, bet ir akylai seka kariškių poziciją. Pastaroji išlieka neaiški.

Viena vertus neseniai gynybos ministru paskirtas generolas Viktoras Chreninas dar liepą kalbėjo apie tai, kad būtina išvengti kraujo praliejimo šalyje, tačiau jau savaitgalį visa Baltarusija gyvai aptarinėjo to paties V. Chrenino žodžius, esą išsakytus susitikime su karininkais. Tariamos citatos skamba išties kraupiai.

„Tie žmonės, kurie iš mūsų išeina – jų nedaug. Jie greitai pakeitė spalvas, mus tepa purvu. Tie politechnologai, kurie rašo tekstus Cichanouskajai, kelia klausimą: ar armija su tauta?

Ar šaudysite į tautą? Mus kviečia, taip pat ir Cichanouskaja „nevykdyti nusikalstamų įsakymų“.

Šita moteris mus kviečia pažeidinėti įstatymus, išdavystei – nevykdyti įsakymų. Nusikalstami ar nenusikalstami, mes esame kariškiai, valstybės sistema nesugriauta, dirba, prezidentas išrinktas“, – rugpjūčio 19-ąją karininkų namuose esą kalbėjo V. Chreninas. Tiesa, pokalbį išrašęs leidinys garso įrašo taip ir nepateikė, nors ir pati gynybos ministerija šių citatų nepaneigė.

Tai, kad kariuomenė iš tikrųjų telkiama netoli Gardino, kuriame visais laikais telkėsi daugiausiai A. Lukašenkos kritikai, baltarusių nacionalistai, pirštų versiją, kad protestus buvusiu prezidentu kai kur jau vadinamas A. Lukašenka pasiruošęs užgniaužti ir karine jėga. Tačiau netrūksta ir įspėjimų, kad karinga retorika A. Lukašenka gali slėpti bei kartu atvertu kai ką daugiau.

Įvertino provokacijos pasienyje galimybę

„Rusijos intervencijos rizika Baltarusijoje“. Taip pavadintas JAV nepriklausomo tyrimų centro American Enterprise Institute analitiko, Rusijos studijų direktoriaus Leono Arono straipsnis pasirodė „The Washington post“. Tačiau jame daugiausiai dėmesio skirta netgi ne Rusijos karinei intervencijai į Baltarusiją, o Rusijos invazijai į Lietuvą.

„Bendras reidas į Lietuvą kartu su intervencija Baltarusijoje padėtų Putinui išspręsti dvi problemas vienu metu: jis galėtų išrūkyti provakarietiškai nusiteikusio režimo grėsmę Minske ir paskandinti pasipiktinusių savo šalies gyventojų nuotaikas patriotiniame džiugesyje, kaip jis tai padarė Kryme 2014-siais. Ir, galbūt, svarbiausia jam asmeniškai – jis atkeršytų už SSRS žlugimą bei sužeistų NATO“, – tokį netikėtą scenarijų pateikė ekspertas.

Jo teigimu, tai tebūtų ribota operacija – tankams nereikėtų judėti į Vilnių, esą užtektų užgrobti vos kelis kilometrus Lietuvos teritorijos pasienyje „siekiant atgrasyti NATO agresiją“. O parodžius, kad jokie NATO batalionai Baltijos šalyse negali atgrasyti Rusijos nuo tokių veiksmų, V. Putinas esą tik įrodytų sklandančias mintis, kad Aljansą ištiko „smegenų mirtis“. Pasak L. Arono, Baltarusija, kurios aukščiausias karinis elitas tampriai susijęs su Rusija, tad prisidėtų prie tokios agresijos.

Visa tai gali skambėti bauginančiai, bet menkai tikėtinai, net pritemptai – pervertinant Rusijos vaidmenį, norą bei gebėjimus rizikuoti ir nuvertinant Aljanso ryžtą ginti savo nares bei leisti Kremliui pasielgti pagal tokį įžūlų scenarijų.

„Nemanau, kad toks scenarijus įmanomas. Tol, kol NATO lieka stipri ir vieninga, Kremlius vargu ar bandytų kažką panašaus“, – „Delfi“ teigė buvęs JAV pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas, nors būtent jis buvo vienas tų, kuris ne vienerius metus ypač rimtai vertino Rusijos grėsmę Baltijos šalims. Tiesa, B. Hodgesas neatmetė galimybės, kad Rusija bandytų sutrikdyti susisiekimą ties Suvalkų koridoriumi – maždaug 100 km ruože, kuris jungia Lietuvą su Lenkija ir skiria Rusijos Kaliningrado sritį nuo Baltarusijos.

Šis koridorius jau ne vienerius metus kurstė teorijas apie galimus Baltijos šalių atkirtimo scenarijus. Kaip tik šiomis dienomis pasirodė keistas žemėlapis iš dar pernai gruodį išleisto leidinio „Rusijos aerokosmoso pajėgos“ teorija ir praktika“ 12-ojo numerio. Jame buvo patalpintas straipsnis, kuriame analizuotus rusiškų sraigtasparnių kovinės galimybės naktinių operacijų metu.

Tačiau įdomu tai, kad straipsnis iliustruotas žemėlapiu, kuriame pavaizduotas neva 2018-ųjų pratybų scenarijus. Jame Rusijos ir Baltarusijos pajėgos veikia prieš NATO pajėgas Lietuvoje ir Lenkijoje. Ir nors tokio žemėlapio svarbos pervertinti nevertėtų, jis atrodo pernelyg detalus vien tik sraigtasparnių operacijoms, jame pažymėti ir sausumos bei oro pajėgų daliniai, sukoncentravimo rajonai bei atakos kryptys: Suvalkų koridoriaus atkirtimas vyksta ties Marijampole.

Kokias pajėgas telkia pasienyje

Net jei spėjamas Suvalkų koridoriaus atkirtimas jau nesyk buvo tiek puolamųjų Rusijos scenarijų, tiek gynybinių NATO scenarijų dalis pratybose, pastarųjų dienų įvykiai Baltarusijoje rodo, kad tokius karinius žaidimus A. Lukašenka nutarė dar labiau paaštrinti ir suteikė tam realybės jausmo: tvyrančios politinės įtampos šalyje metu A. Lukašenka ėmė pinti karinių scenarijų, jau anksčiau skambėjusios retorikos ir iki šiol retai girdėtų kalbų „apie visišką kovinę parengtį“ bei „grėsmę šalies suverenumui“ elementus.

Būtent pasienyje ties Suvalkų koridoriaus pradžia, Hožos poligone vos už keliolikos kilometrų nuo Druskininkų nuo rugpjūčio 17-osios taktinėms pratyboms telkiamos vis gausesnės Baltarusijos karinės pajėgos. Iš pradžių čia buvo iš Vitebsko perdislokuota specialiųjų operacijų pajėgoms priskirta elitinė 103-oji desantininkų brigada.

Be to, per Baltarusijos valstybinį kanalą išdidžiai parodyta ir mažojo nuotolio balistinės raketų sistemos „Točka“ kovinės parengties pratybos Hožos poligone – senutėlės, dar 8-ojo dešimtmečio gamybos raketos gali nuskrieti vos 70 km, o šūvio paklaida gali siekti šimtus metrų.

Tačiau karinės retorikos neslepiantis A. Lukašenka, regis, nusprendė bauginti viskuo, ką tik turi – iš Asipovičių perkelta 366-osios reaktyvinės artilerijos brigados daliniai su salvinės ugnies sistemomis „Polonez“ – pastarosios galimybės imitaciniuose šaudymuose pademonstruotos A. Lukašenkai.

#Belarus Polonez Multiple Launch Rocket System at the Grodno Region on the border with #Lithuania and #Poland during the military manoeuvres. pic.twitter.com/sy3gPbEboU