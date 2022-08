Tokią kategorišką nuomonę jis išsakė susirinkime, skirtame aptarti Baltarusijos produkcijos eksporto uostuose galimybes, skelbia BELTA.

Baltarusijos prezidentas atkreipė dėmesį, kad dėl sankcijų, susijusių su kalio trąšų transportu, Lietuva taip pat faktiškai perėmė Baltarusijos bendrovės Klaipėdoje nuosavybę. 2013 metų duomenimis „Belaruskalij“ valdė 30 proc. Klaipėdos Birių krovinių terminalo (BKT) akcijų.

„Negana to, kad neteisėtai įvedė tų sankcijų, bet ir praktiškai perėmė mūsų nuosavybę. Užgrobė“, – susirinkimo svečiams kalbėjo A. Lukašenka.

„Tai negali likti be pasekmių. Apgalvokite ir pristatykime man priemones, kokių galima imtis ir bus imtasi artimiausiu metu. Atimti, užgrobti svetimą nuosavybę niekam neleisiu.

Jau negana to, kad mūsų sanatorijas, kur gydėme savo černobyliečius, kaip sakoma, užgrobė (kalbama apie sanatoriją „Belarussija“ Latvijos Jūrmaloje, kuri dėl sankcijų buvo priversta nutraukti veiklą – red.), tai ir čia tas pats. Juk tai nemenki pinigai. Todėl priemonės turi būti parengtos jau ryt-poryt“, – plūdosi A. Lukašenka.

„Belaruskalij“ apskundė teismo sprendimą dėl nutraukto trąšų tranzito

Pirmos instancijos teismui balandį paskelbus, kad vienos didžiausių Baltarusijos trąšų gamintojų „Belaruskalij“ ir „Lietuvos geležinkelių“ sutartis dėl milijonų tonų trąšų gabenimo per Lietuvą kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui, Baltarusijos įmonė apskundė sprendimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) atstovas Audris Kutrevičius BNS patvirtino, kad teismas gavo skundą ir jį perduos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

VAAT balandžio 7 dieną atmetė „Belaruskalij“ skundą Vyriausybei ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.

Teismas konstatavo, kad „Belaruskalij“ turėjo didinančių riziką ar keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui ryšių su užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Į JAV ir Europos Sąjungos sankcijų sąrašus įtraukta „Belaruskalij“ sausį teismui apskundė Vyriausybės ir komisijos sprendimus, pagal kuriuos „Lietuvos geležinkeliams“ buvo nurodyta nuo vasario 1-osios nutraukti ilgalaikę sutartį su „Belaruskalij“ dėl jos trąšų tranzito per Lietuvą, nes ji neatitinka šalies saugumo interesų.

Europos Sąjungai (ES) kovo 2 dieną pritaikius sankcijas „Belaruskalij“, premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad ankstesnis Vyriausybės sprendimas nutraukti „Belaruskalij“ tranzitą per šalį nebėra svarbus. „Belaruskalij“ trąšų tranzitas per Lietuvą tęsėsi dar beveik tris mėnesius po to, kai pernai gruodžio 8 dieną įsigaliojo JAV sankcijos šiai įmonei.

Šis tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir pagal sutartį turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos. Krovinių vežimo geležinkeliais įmonė „LTG Cargo“ per metus perveždavo apie 11 mln. tonų „Belaruskalij“ trašų, kurias Klaipėdos uoste krovė verslininko Igorio Udovickio ir „Belaruskalij“ kontroliuojamas Birių krovinių terminalas.