Kaip teigė politologas, VšĮ „Freedom House“ vadovas Vytis Jurkonis, jam atrodo, kad esama situacija rodo tam tikrą Baltarusijos režimo pasimetimą.

„Jie visaip kaip bando reguliuoti žmonių išvykimą, atvykimą, kas, visų pirma, susiję su tuo, kad pačiam režimui ir režimo įmonėms jau labai aiškiai trūksta kadrų. Jie mato tą smegenų nutekėjimą ne tik dėl politinių represijų, bet ir dėl to, kad sankcijų politika šiaip ar taip veikia. Įmonės irgi išsikrausto, dėl to, kad daryti verslą Baltarusijoje darosi itin sudėtinga ir netgi žmonės, kurie yra sistemos viduje ar net valstybinėse įmonėse – jie mato, kad ir per švietimo raidą ten yra brukama ideologija, ir, kad įstatymai, kurie dabar yra inicijuojami – nieko gero nežada“, – teigė politologas.

Anot jo, nėra jokia paslaptis, kad po dėl represijų Baltarusijoje vykusių protestų, iš šalies išvyko šimtai tūkstančių žmonių, tad, bet kuriuo atveju, protų nutekėjimas – buvo reikšmingas.

„Šiame sraute buvo ir žmonės, kurie susiję su pakankamai aukštą pridėtinę vertę kuriančiomis kompanijomis – tiek IT kompanijos, tiek netgi tam tikri Baltarusijos ekonomikos veidai. Visos tos įmonės, vienaip ar kitaip, buvo priverstos relokuotis. Ir aukštųjų technologijų parkas turi minčių kažkur ieškotis kažkokios salos, nes tas modelis, kuris buvo iki 2020 metų – neveikia. Netgi valstybės įmonės ir ministerijos susiduria su kadrų trūkumu ir ieško kvalifikuotų žmonių, kurie suprastų ekonomiką, kurie turėtų vadybinių gebėjimų, dėl to, kad dabar, šiomis teroro sąlygomis, dominuoja toks režimo mentalitetas, žmonių išdavinėjimas ir, realiai, apie kažkokį ekonomikos vystymą yra labai sunku kalbėti“, – teigė politologas.

Vis dėlto, pasak V. Jurkonio, A. Lukašenkos pastangas reguliuoti Baltarusijos piliečių išvykimą iš šalies būtų galima traktuoti kaip beviltišką bandymą.

„Vargu, ar tai duos kažkokių vaisių“, – svarstė jis.

Kasdienybė Minske

Pasak politologo V. Jurkonio, iš esmės, kasdienis žmonių gyvenimas Baltarusijoje nelabai kuo ir skiriasi nuo kitų.

„Na, restoranai veikia. Kažkurie buvo priversti užsidaryti, kiti išvyko. Veikia ir kino teatrai. Gyvenimas vyksta, bet jis sukuria tokią tam tikrą iliuziją, kad neva viskas yra gerai. Baltarusijos ekonomikai dabar labai nemažą postūmį davė ta visa Rusijos karo pramonė, tai yra įmonės, kurios niekam anksčiau buvo jau nereikalingos. Dabar jos, iš principo, tapo didžiuliu Rusijos karo mašinos aptarnavimo garažu. Ten siuvamos visokios kariuomenės uniformos, taisoma karinė įranga ir taip toliau. Ta dalis, kuri buvo artima tam Kremliui, Rusijos projektui, jie dabar tikrai rodo atsigavimo ženklus, bet, sakykime, tai neturi jokio tvarumo. Tai yra laikinas dalykas ir, galų gale, tai yra pasmerkta žūti“, – teigė jis.

Anot pašnekovo, tie, kurie yra arti Lukašenkos, sako, kad viskas yra gerai, tačiau realybė – kitokia.

„Tie, kurie turėjo išsaugoję ryšį su Rusija – dabar, iš principo, atrodo, kad turi visai neblogus rodiklius, bet, kaip ir sakiau anksčiau, tai yra netvaru ir yra gilinama priklausomybė nuo Rusijos, o ta gyvybinga ekonomikos dalis, kuri buvo suinteresuota į santykį su Europa, ta multivektorinė vadinama politika ir visa kita – jie arba išvyko, arba pamažu išvyksta iš Baltarusijos“, – teigė jis.

Taigi, anot V. Jurkonio, ramybė, rodanti, kad sankcijos neveikė – apgaulinga.

„Sankcijos veikia. Tos logistinės grandinės taip ir neatsistatė pilnai, technologijų trūkumas išlieka, jos daugiau yra įvežamos kažkokiu vos ne kontrabandos būdu ar apeinant sankcijas, kas yra papildomi kaštai“, – teigė politologas.

