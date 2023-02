Lukašenka apie lietuvius ir lenkus pažėrė naujų įžvalgų: jie nori gyventi kaip mes

Rusijai nepavyksta užgrobti Ukrainos rytų – pramoninio Donbaso krašto. Ukrainos jūrų pėstininkai kaunasi dėl Vuhledaro. Nors šis miestas dėl apšaudymų virsta apleistų namų ir automobilių laužu.

„Kaunamės už vaikus, už visus ukrainiečius. Nes tai, ką daro Rusija – genocidas. Ukrainiečiai neturi kitos išeities, tik laimėti“, – teigė Vuhledaro gynėjas.

Nepaisydami bombardavimų, maisto ir vandens trūkumo, kai kurie gyventojai lieka mieste. Emilija su dukra iš tamsaus rūsio beveik neišlenda.

„Jau devinta diena, kai mirė sesuo. Nieko gero, net vandens neturime. Renku vandens vandenį indams plauti ir praustis“, – sakė moteris.

Rusų „Vagner“ samdiniai fronte žūsta krūvomis, bet jų vadas Jevgenijus Prigožinas giriasi, kad paėmė trečią kaimą prie Bachmuto.

Bet mobilizuotieji rusai skundžiasi pačiam V. Putinui, kad į frontą eina pliki, basi, net be ginklų.

„Mus siunčia šturmuoti be artilerijos, be ryšio, be žvalgybos – į skerdynes. Mums vadovybė sako, kad mes utilizuojamos medžiagos“, – kalbėjo mobilizuotieji rusai.

Rusijoje vaikų darželiai augina naują kartą karui. O Donbaso per metus taip ir nesugebėjęs užgrobti V. Putinas kaltę verčia amžinam priešui – Vakarams.

„Jų tikslas yra vienas – likviduoti buvusią Sovietų sąjungą ir jos pagrindinę dalį – Rusiją. Gal po to jie mus priims į vadinamą civilizuotų tautų šeimą, bet tik dalimis. Nežinau, ar išliktų rusų etnosas – būtų maskviečiai, uraliečiai ir kiti. Tai vakarų planai“, – kalbėjo V. Putinas.

O Baltarusijos autoritaras A. Lukašenka savaitgalį per slidinėjimo varžybas irgi sėjo propagandą. Kaip neva net lietuviai ir lenkai norėtų gyventi tokioje diktatūroje kaip jo.

„Kai pas mus atvažiavo lenkai ir lietuviai, pažiūrėjo į mūsų diktatūrą ir pasakė – mes irgi jos norime. O jų tautų norai nesutampa su jų – Lenkijos ir Lietuvos valdžios norais ir darbais. Bet liaudis juk susitvarkys. Lenkai juk ne kvailiai, tokie patys žmonės, kaip ir mes. Ir lietuviai toli gražu ne kvailiai, išspręs. Pas juos tuoj bus rinkimai po rinkimų, ir pažiūrėsime, kaip demokratiškai organizuos“, – kalbėjo A. Lukašenka.

Medalį tradiciškai užsikabinęs A. Lukašenka jau šios savaitės pradžioje skris į Kiniją, paties prezidento Xi Jinpingo kvietimu. O balandį į Kiniją vyks ir Prancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas. Pasaulinėje arenoje Kinija bando didinti savo galią. Pekinas net pakišo koją savaitgalį Indijoje vykusiame G20 finansų ministrų susitikime. Paskelbti bendro pareiškimo nepavyko, mat kinai panoro išbraukti žodį „karas“, smerkiant karą Ukrainoje.

„Dvi šalys turėjo išlygų, o su išnaša negalime paskelbti bendro pareiškimo – tai Rusija ir Kinija“, – pranešė Indijos finansų ministrė Nirmala Sitharnman.

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: