LSDP pirmininkui Gintautui Paluckui nerimą kelia tai, kad „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausančio „Agrokoncerno“ klausimas liko už parlamentinio tyrimo ribų.

„Kuo daugiau viešumo ir atvirumo apie galimai neskaidrius procesus - tuo mažiau stagnacijos ir korupcijos. Vis dėlto tik tolimesni įvykiai parodys, ar siekis skaidrinti politikos lauką pasitelkiant Seimo komitetą buvo tikras. Kitaip tariant, ar tyrimas liks politiniu, ar iš to seks teisinės pasekmės. Pavyzdžiui, apkalta ar ikiteisminis tyrimas“, - sako LSDP pirmininkas.

LSDP frakcijos Seime seniūnas Juozas Olekas, NSGK narys, vykdytą tyrimą vadina „politiniu procesu“.

„Viešumas yra gerai, tačiau jis negali būti selektyvus. O tokie politiniai sprendimai gali tapti gelbėjimosi ratu ikiteisminiuose tyrimuose“, - pabrėžia jis.

„NSGK tyrimo metu norėta pasiekti tam tikrų rezultatų, kurie turbūt ne visai sutampa su oficialiai paskelbtais, t. y. ištirti galimą verslo, oligarchų įtaką politiniams procesams. Daug ženklų primena tam tikras bandymą suvesti sąskaitas ar pasiekti politinės naudos“, - vertina J. Olekas.

G. Paluckui nerimą kelia, pasak jo, selektyvus ir neišsamus tyrimo objektų pasirinkimas. Pavyzdžiui, tai, kad tyrimas apėmė tik dalį politikų ir verslo subjektų. Tuo metu valdančiosios partijos lyderio Ramūno Karbauskio koncerno galima įtaka prieš ir po Seimo rinkimų buvo palikta už parlamentinio tyrimo ribų.

„Ypač svarbus epizodas - kai du konservatorių-krikdemų frakcijos nariai iš „MG Baltic“ savo įsteigtoms viešosioms įstaigoms gavo paramą, o vienas iš jų Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) liudijo, kad ėmėsi ir veiksmų, siekdamas paveikti politinius sprendimus per parlamento narę. Tačiau šie epizodai kažkodėl iškrenta iš „MG Baltic“ įtakos darymo lauko. Tai leidžia manyti, kad NSGK išvados tapo mainų objektu dėl konservatorių-krikdemų paramos „valstiečių“ siūlomoms mokesčių ir pensijų reformoms“, - svarsto G. Paluckas.

Be to, pažymėjo G. Paluckas, tik dalis Valstybės saugumo departamento (VSD) pateiktos informacijos buvo paviešinta. VSD pažymoje, be kita ko, nurodoma, kad „MG Baltic“ kišosi ir bandė paveikti LSDP partijos pirmininko rinkimus 2017 m. pavasarį.

Anot G. Palucko, tai, kad koncernas nenorėjo jo matyti, kaip LSDP primininko, tik parodo, kad socialdemokratai, išsiskirdami su partijos senbuviais, pasuko tinkamu keliu.

„Tai, kad koncernas kišosi į pirmininko rinkiminę kampaniją, nenorėjo manęs matyti už LSDP vairo, tik patvirtina, jog socialdemokratai pasuko teisingu keliu. O teisinis procesas remiantis VSD medžiaga, jei ji pagrįsta, turi atsakyti į visus klausimus. Šis procesas bus testas mūsų demokratijos ir teisinės valstybės principams. Juolab, kad prezidentė pasakė, kad per koncerną ir jo mėginimą daryti įtaką politikams ir partijoms nežinojo. Tačiau apie oligarchų įtaką ji nuolat kalbėdavo savo metiniuose pranešimuose“, - kalbėjo G. Paluckas.