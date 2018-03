Šiuo metu premjero Sauliaus Skvernelio patarėju dirbantis E. Jankevičius BNS teigė neketinąs stoti nei į šią, nei į bet kurią kitą partiją. O išgirsti savo pavardę naujosios partijos vadovybėje jam buvo netikėta. „Mane kalbino, bendravau ir su Gediminu Kirkilu, ir su Juozu Bernatoniu. Matyt, kažkoks nesusipratimas įvyko. Nors vertinu šitą politinę jėgą, bet neigiu - nedaviau sutikimo nei tos partijos nariu, nei pavaduotoju būti. Buvo paruoštukai paruošti ir, matyt, automatiškai perskaitė“, – BNS šeštadienį sakė E. Jankevčius. LSDDP pirmininko pavaduotojai šeštadienį suvažiavime buvo patvirtinti be jų prisistatymo, be atskiro balsavimo, bendru sutarimu ir plojimais. Susiję straipsniai: Vilniuje vyks Lietuvos socialdemokratų darbo partijos steigiamasis suvažiavimas Buvę socialdemokratai naują politinį darinį lipdo iš įvairių partijų likučių Tačiau E. Jankevičius teigė suvažiavime nedalyvavęs, šiuo metu dirbantis S. Skvernelio komandoje ir į didžiąją politiką sukti neketinantis. Buvusioje tuometinio premjero Algirdo Butkevičiaus Vyriausybėje E. Jankevičius yra dirbęs vidaus reikalų viceministru. G. Kirkilas šeštadienį taip pat žurnalistams patvirtino, jog E. Jankevičių Seimo LSDD frakcija yra pasiūliusi į teisingumo ministro postą, kuris liko laisvas iš jo neseniai pasitraukus Mildai Vainiutei. Tačiau E. Jankevičius teigė ir šiuo atveju sutikimo būti kandidatu į ministrus nedavęs. „Nesvarstau, patarnėju premjerui, vertinu ministro pirmininko darbą ir dirbu jam. Didžiojoje politikoje nedalyvauju“, – BNS sakė E. Jankevičius. Su G. Kirkilu BNS šeštadienį susisiekti nepavyko. LSDDP pirmininko pavaduotojais šeštadienį taip pat patvirtinti parlamentarai Irena Šiaulienė, Juozas Bernatonis, Andrius Palionis, Rimantė Šalaševičiūtė, buvę „darbiečiai“ Seimo narys Petras Čimbaras, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos artima bendražygė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, eksparlamentaras Kęstutis Daukšys, kelias partijas pakeitęs verslininkas Andrius Šedžius.











