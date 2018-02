Tai paaiškėjo po ketvirtadienį įvykusio parlamentinės komisijos posėdžio. Jame liudijusio LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus komisijos nariai teiravosi, kodėl LRT ataskaita už 2016 metus buvo perduota svarstyti parlamentiniam Kultūros komitetui, kuriam vadovauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis R. Karbauskis, o ne aptarta Seimo plenariniame posėdyje, kaip esą numato įstatymai.

„Man pačiam buvo įdomu, kodėl tokia paprotinė teisė praktikuojama, kad LRT ataskaita buvo svarstoma tik Kultūros komitete. Mes taip pat kviesimės ir komiteto atstovus, paklausime, kodėl nebuvo teikiama plenariniam posėdžiui. Daug klausimų kyla ir, manau, į juos bus atsakyta“, – teigė A. Nekrošius.

Klausiamas, ar Seimo nariai mano, jog LRT vadovas gali nurodyti Seimui, kur jo atstovaujamos institucijos ataskaita turi būti svarstoma, A. Nekrošius sakė: „Kaip įstaiga, jie imperatyviai turi būti suinteresuoti, kad būtų laikomasi įstatymų. Jeigu jie mato, kad tai neatitinka įstatymų, jie turėtų sakyti tai, ir mes turėtumėme pagal visą tvarką pateikti ataskaitą“.

Todėl, jo teigimu, į parlamentinės tyrimo komisijos posėdį bus kviečiamas ir Kultūros komiteto pirmininkas R. Karbauskis.

„Mes kviesime ne tik R. Karbauskį, bet ir Švietimo komiteto pirmininką, nes jie taip pat turi dalį medžiagos“, – sakė jis.

DELFI klausiamas, ar tai nesukels interesų konflikto, kai parlamentinė komisija, sudaryta valdančiųjų „valstiečių“ iniciatyva ir nemaža dalimi atstovaujama LVŽS narių, apklausinės savo partijos lyderį, kuris, be to, prieš kelias savaites spaudos konferencijoje paskelbė kai kurias nuasmenintas LRT ir privačių prodiuserių sutartis, A. Nekrošius sakė, jog R. Karbauskio to ir bus teiraujamasi.

„Mes ir paklausime, ką jis turėjo omenyje, kodėl dalinosi. Jūs tikrai dalyvausite, ir viešai galėsite stebėti“, – tvirtino jis.