Tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis posėdžio išvakarėse teigė, kad vadovo konkurso tvarka neturėtų iš esmės skirtis nuo ankstesnės. „Tai yra konkurso LRT generalinio direktoriaus vietai užimti rengimo tvarka, procedūra, tai yra kada skelbiamas konkursas, kokie dokumentai turi būti pateikiami, kokie reikalavimai kandidatams“, – BNS sakė Ž. Pečiulis. Jis teigė, kad LRT tarybos nariai galės siūlyti pokyčius organizuojant generalinio direktoriaus atranką, bet kol kas iniciatyvų šiuo klausimu nebuvo girdėti. „Kalba eina būtent apie formuluočių šlifavimą, kad jos atitiktų dabartines realijas“, – kalbėjo tarybos pirmininkas. Nuo 2008 metų balandžio LRT generalinio direktoriaus pareigas eina Audrius Siaurusevičius. Jis kol kas neatskleidžia, ar sieks trečios kadencijos. Nacionalinio transliuotojo taryba antradienį taip pat aptars planuojamą naujienų portalo lrt.lt pertvarką – juo rūpintis planuojama pavesti naujai kuriamam LRT Interneto departamentui. Reformos iniciatoriai sako, kad ji leis geriau išnaudoti technologijas gerinant portalo turinį ir sklaidą. Tačiau vyriausiasis portalo redaktorius Vladimiras Laučius ragina sprendimus stabdyti ir teigia, kad pertvarka nederinta su lrt.lt redakcija, žurnalistikos vaidmuo nuvertinamas, o po reformos portale gali atsirasti partnerių turinio. Ž. Pečiulis BNS teigė, kad šiuo klausimu „įvyko tam tikro nesusišnekėjimo, nes kai kas mano, kad taip yra kas nors žlugdoma“. „Man nesusidarė toks įspūdis. Man kaip tik susidarė (įspūdis – BNS), kad čia susiję su stiprinimu“, – sakė LRT tarybos pirmininkas. VPT įžvelgia pažeidimų Ruošdamasis šiam žingsniui LRT įvykdė kelis konkursus: bendrovė „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ už 36 tūkst. eurų parengė 2018-2022 metų strategiją, bendrovė „Širdys ir protai“ – už 11,7 tūkst. eurų įvertino LRT skaitmeninių aktyvų situaciją, o bendrovė „Maniakai“ už 10,3 tūkst. eurų parengė LRT skaitmeninės transformacijos gaires. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), peržvelgusi sutartis su bendrovėmis „Širdys ir protai“ ir „Maniakai“, pateikė preliminarią apibendrinančią išvadą, kurioje rašoma: ryškūs dirbtinio skaidymo požymiai, siekiant išvengti skelbiamo pirkimo. „Skaidymas, apie kurį dažnai kalbame viešuose pirkimuose, suteikia galimybę dalyvauti įvairesniam verslui. Jei yra skelbiamas konkursas, pavyzdžiui, projektuotojui ir statybininkui, tada gali ateiti tik statybininkas, kuris atsives savo projektuotoją: tada mes sakome, kad reikia skaidyti. Bet kartais tas skaidymas yra dirbtinis, kad būtų išvengta didesnio atviro konkurso“, – aiškino VPT vadovė Diana Vilytė. Konkrečiai šiuo atveju VPT specialistai mato daug požymių, kad skaidymas galėjo būti dirbtinis. D. Vilytė pabrėžė, kad oficialias išvadas galės pateikti po vertinimo, tačiau dokumentus peržvelgę VPT ekspertai pastebėjo daug keliančių klausimų netikslumų. „Pirma, sutartys iš viso buvo ne dvi, o trys – su bendrove „Širdys ir protai“ matome dvi sutartis. Jos atrodo identiškos, bet pačioje sutartyse yra nurodomos skirtingos sumos. Kalbant apie jų turinio analizę, apiforminta truputį kitaip, bet įvertinus pirkimo objektą ir vienu, ir kitu atveju yra perkamas tas pats dalykas – socialinių tinklų analizė. Kliūna ir priskirti kodai: pagal sutaryje su „Širdys ir protai“ nurodytą kodą yra perkamos konsultacinės, arba ekspertų paslaugos, susijusios su statybų sektoriumi, kai, mūsų manymu, turėtų būti verslo konsultavimo ar rinkodaros. Kartais tai būna klaida, jas kartais padaro perkančios organizacijos, vadinamas „netyčiukas“, bet kartais tai gali būti grynai sąmoningas dalykas, nes pagal tą kodą tu negali pirkti mažos vertės pirkimų, tada taip gudrauji ir apeini. Negalime konstatuoti, kad taip yra šiuo atveju, bet kodas aiškiai neteisingas“, – sakė D. Vilytė. Dar vienas pažeidimas – sutartys buvo paviešintos per vėlai. „Sutartis buvo sudaryta spalio 20 d., o pranešta tik gruodžio 6 d., nors pagal įstatymą tai turėjo būti padaryta per dešimt dienų“, – komentavo VPT vadovė D. Vilytė. Kokių veiksmų dėl šių pažeidimų bus imamasi, VPT spręs giliau išanalizavusi situaciją. „Atviri pirkimų viešinimo duomenys leidžia įsitraukti žiniasklaidai ir visuomenei. Dabar mes prasuksime per savo rizikos sistemą ir pranešime apie tolimesnius veiksmus. Kai matome pažeidimus, perduodame užduotį atlikti vertinimą kontrolės arba sutarčių vykdymo skyriui“, – sakė D. Vilytė. Seimas prieš kiek daugiau nei savaitę nusprendė pradėti parlamentinį tyrimą dėl LRT veiklos. Valdantieji „valstiečiai“ teigia norintys užtikrinti visuomeninio transliuotojo skaidrumą, tačiau kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu nepatogius klausimus keliantiems žurnalistams. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis antradienį žada paviešinti dalį LRT Seimo nariams atsiųstų dokumentų. Politikas sako, kad juose matomi skandalingi faktai apie LRT lėšų naudojimą.











