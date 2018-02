„Praėjusią savaitę ilgai užtrukome su LRT tarybos pirmininku, tad klausimus generaliniam direktoriui tik pradėjome ir padarėme pauzę“, – BNS sakė komisijos pirmininkas „valstietis“ Arvydas Nekrošius. LRT tarybos vadovas Žygintas Pečiulis Seimo komisijai aiškinosi, ar tarybos nariai supranta tvirtinamo biudžeto skaičius, kas vertina pajamų ir išlaidų sąmatas. Tuo metu LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius komisijai atsakė į klausimus, kodėl darbo sutartis LRT turintys žmonės dar gauna ir autorinius honorarus. Komisiją LRT finansams tirti Seimas sudarė baigdamas rudens sesiją. Jos iniciatoriai „valstiečiai“ teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Susiję straipsniai: Interesų nedeklaravę LRT tarybos nariai pažeidė įstatymą Siūlo riboti LRT, teatrų, muziejų vadovų kadencijas Komisijai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, nagrinės viešuosius pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t. Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus. Seimas yra nurodęs tyrimą baigti iki birželio 1-osios. Grupė parlamentarų yra kreipęsi į Konstitucinį Teismą, kad šis įvertintų, ar tokios tyrimo komisijos sudarymas nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintai teisei laisvai reikšti įsitikinimus, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

