To prašė komisijos vadovas „valstietis“ Arvydas Nekrošius, teigdamas, jog buvusi Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) vadovybė vėlavo teikti dokumentus. Už komisijos darbo pratęsimą balsavo 64 Seimo nariai, prieš buvo 14, susilaikė 18 parlamentarų. Valdančiųjų „valstiečių“ iniciatyva komisiją LRT finansams tirti Seimas sudarė pernai baigdamas rudens sesiją. Tyrimą tuomet planuota atlikti iki birželio 1-osios. Susiję straipsniai: Siaurusevičius naujai LRT vadovei paliko „dovanėlę“ Išklausę STT susidarė įspūdį: LRT viešuosiuose pirkimuose – lengvas chaosas Komisijos iniciatoriai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina politiniu spaudimu žiniasklaidai. Komisijai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, ji nagrinėja LRT pirkimus, vadovybės struktūrą. Grupė parlamentarų yra kreipęsi į Konstitucinį Teismą, kad šis įvertintų, ar komisijos sudarymas nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintų žodžio laisvės principų. Tyrimo metu pasikeitė LRT vadovybė. Pasibaigus ankstesnio LRT vadovo Audriaus Siaurusevičiaus antrajai kadencijai, generaline direktore kovo mėnesį buvo išrinkta Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. LRT šiuo metu valdo tris televizijos kanalus, tris radijo programas, naujienų portalą. Valstybės asignavimai nacionaliniam transliuotojui šiais metais siekia 36,5 mln. eurų. Tai yra didžioji dalis nacionalinio transliuotojo biudžeto.

