Akademijos ketvirtadienį atsiųstame pranešime spaudai sakoma, kad tyrimo metu iš šiuo metu studijuojančių studentų skundų dėl J. Vaitkaus elgesio negauta, tačiau studijas baigę absolventai patvirtino, jog režisierius elgėsi neetiškai, jo veiksmuose trūko pagarbos žmogaus orumui. „Tyrimo metu surinkti išsamūs duomenys patvirtino, kad prof. Jonas Vaitkus, parinkdamas dėstymo metodus bei bendraudamas su Akademijos studentais, nesilaikė etiškų asmeninių santykių, atsakomybės ir pagarbos normų“, – teigiama pranešime. J.Vaitkaus pažeidimai pranešime spaudai nedetalizuojami aiškinant, kad tyrimo metu surinkta informacija liečia asmeninius, privataus gyvenimo aspektus, o paaiškinimus teikę asmenys nepageidavo atskleisti informacijos viešai ir būti identifikuoti. Sprendimą dėl poveikio priemonių J. Vaitkaus atžvilgiu turėtų priimti rektorius Zbignevas Ibelgauptas. Etikos komiteto sprendimas taip pat dar gali būti skundžiamas akademijos Senatui. „Akademija pabrėžia, kad bet koks akademinės bendruomenės nario elgesys, turintis psichologinio smurto, netolerancijos, nepagarbos žmogaus orumui, diskriminacijos ar priekabiavimo požymių nebus toleruojamas akademinėje aplinkoje“, – sakoma LMTA pranešime. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, LMTA dėstytoją J. Vaitkų nederamu elgesiu kaltina kelios moterys – scenografė Simona Biekšaitė, asistente dirbusi Judita Juknelė, buvusi studentė Eglė Lekstutytė, Jungtinėse Valstijose gyvenanti aktorė Rita Sistrunk ir dar viena mergina, portalui delfi.lt sutikusi kalbėti anonimiškai. J. Vaitkus viešai paskelbtus kaltinimus dėl netinkamo seksualinio elgesio vadina dalimi šmeižto kampanijos, kurią vykdo Rusijos propagandiniai kanalai. Po merginų liudijimų režisierius beveik mėnesį buvo nušalintas nuo darbo su studentais, bet kovą į pareigas grąžintas. Ikiteisminį tyrimą dėl J. Vaikaus veiksmų vasarį pradėjo ir teisėsauga.

