Pasak vado, per parą Tverečiaus PKP kerta maždaug 600 asmenų. Tuo metu Šumskų PKP – apie 1,6 tūkst. asmenų.

„Šiame (Tverečiaus – ELTA) pasienio kontrolės punkte per parą vidutiniškai pravažiuoja apie 600 asmenų į abi puses – apie 300 išvažiuoja ir tiek pat grįžta arba atvažiuoja į Lietuvos Respublikos teritoriją“, – ketvirtadienį Tverečiaus PKP surengtos spaudos konferencijos metu žurnalistams sakė R. Liubajevas.

„Per pirmą šių metų pusmetį, per šį kontrolės punktą vyko beveik 118 tūkst. asmenų – Lietuvos Respublikos piliečių arba Baltarusijos Respublikos piliečių“, – aiškino jis.

Tuo metu Šumsko PKP per pirmąjį metų pusmetį kirto per 217 tūkst. asmenų.

„Jeigu kalbėsime apie Šumsko kontrolės punktą, jo pajėgumai yra šiek tiek didesni. Tačiau tas skirtumas nėra labai ženklus (...) vidutiniškai per parą per kontrolės punktą pravažiuoja 1600 asmenų“, – nurodė VSAT vadas.

VSAT: uždaromuose Tverečiaus ir Šumsko punktuose kelias dienas liks budėti po vieną pasienietį



VSAT vadas R. Liubajevo teigimu, nuo vidurnakčio uždarius Tverečiaus ir Šumsko pasienio kontrolės punktus (PKP), šiuos objektuose keletą dienų liks budėti po vieną pareigūną. Vėliau, pasak jo, PKP pasieniečių nebebus.

„Šiandien planuojama nuo 00 val. 00 min. uždaryti abu kontrolės punktus. Sargybos bus nuimtos nuo kontrolės punktų – liks ribotas skaičius pareigūnų tam, kad užtikrinti šios vietovės stebėjimą ir nukreipti tuos, kurie galbūt nežinojo, kad uždaryti kontrolės punktai, vykti į kitus kontrolės punktus“, – ketvirtadienį Tverečiaus PKP surengtos spaudos konferencijos metu žurnalistams sakė R. Liubajevas.

R. Liubajevas nurodė, kad uždarytuose Tverečiaus ir Šumsko PKP pareigūnai liks budėti maždaug 3 paras. Vėliau, VSAT vado teigimu, šie kontrolės punktai bus saugomi vaizdo stebėjimo sistemų.

„Pirmomis dienomis planuojame palikti minimalų skaičių – arba vieną asmenį arba mobilų patrulį, kuris gan dažnai lankysis šiame kontrolės punkte“, – veiklos planus detalizavo jis.

Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas © ELTA / Žygimantas Gedvila

„Ateityje planuojame, kad čia pareigūnų visiškai nebeliks“, – nurodė VSAT vadas.

Klausiamas, kur bus perkelti šiuose punktuose dirbantys pasieniečiai, R. Liubajevas patikino, kad pareigūnai bus perkelti saugoti Lietuvos–Baltarusijos pasienį. Jo manymu, tai neturėtų sudaryti didelių nepatogumų VSAT darbuotojams.

„Pareigūnai, kurie dirba kontrolės punktuose, bus nukreipti ir saugos sieną“, – sakė pasieniečių vadas.

„Visi pareigūnai, kurie dirba šiame kontrolės punkte, dirba mūsų Tverečiaus užkardoje. Iš esmės jų darbo vieta nepasikeičia. Mūsų sienos apsaugos organizavimas yra padarytas taip, kad kontrolės punktai yra visiškai integruoti į mūsų užkardas“, – aiškino jis.

Šumskų ir Tverečiaus PKP bus uždaryti nuo rugpjūčio 18 d. Taip siekiama tinkamai reaguoti į geopolitinės situacijos ir grėsmių nacionaliniam saugumui pokyčius bei užkardyti prekių kontrabandą.

Šiuo metu per Šumsko PKP vyksta tik lengvasis transportas, per Tverečiaus – lengvasis transportas ir tuščios krovininės transporto priemonės.

Nutraukus vykimą per minėtus PKP, pasienio kontrolę atliekantys pareigūnai bus perkelti į kitus PKP. Transporto srautai bus nukreipti į baigiamą rekonstruoti Medininkų PKP.

Lenkijos pasienyje su Baltarusija veikia vienas PKP, Latvijos pasienyje – du, o Lietuvos pasienyje – šeši.

Šiuo metu techniniame lygyje derinami bendri veiksmai, jei būtų nuspręsta uždaryti sieną su Baltarusija bendru, regiono lygio sprendimu.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra minėjęs, kad Lietuvai bei kaimyninėms Latvijai ir Lenkijai gali tekti uždaryti sieną su Baltarusija, jeigu saugumo situacija dėl į Baltarusiją atvykusios karinės samdinių grupuotės „Wagner“ taptų itin komplikuota. Visgi, G. Nausėda akcentavo, kad tai būtų kraštutinė priemonė.

Tuo tarpu premjerė Ingrida Šimonytė atsargiai vertino galimybę uždaryti daugiau nei du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vyriausybės vadovė atkreipė dėmesį, kad tokie vienašališki sprendimai galėtų neigiamai atsiliepti kitoms kaimyninėms valstybėms. Todėl, pasak jos, atsiradus tokių sprendimų poreikiui, Lietuva, Lenkija ir Latvija sutarė veiksmus koordinuoti.