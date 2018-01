„Įmonė turi išnaudoti galimybes augti konferencijų turizmo srityje, užtikrinti veiklos efektyvumą ir finansinę grąžą“, – pranešime spaudai cituojama „Litexpo“ valdybos pirmininkė Giedrė Kaminskaitė-Salters. J. Bortkevičius sako, jog „Litexpo“ privalo įsitvirtinti tarptautinėse rinkose. „Svarbiausi mano tikslai bus susiję su bendrovės įsitvirtinimu tarptautinėse rinkose. Turime padidinti tradicinių parodų tarptautiškumą pritraukdami daugiau dalyvių bei lankytojų iš užsienio, inicijuoti „keliaujančių“ tarptautinių parodų pritraukimą į Lietuvą, organizuoti nišinius perspektyvių sričių – biomedicinos, lazerių, robotikos – renginius“, – tvirtino J. Bortkevičius. Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pranešime teigė, kad naujasis vadovas turės gerinti „Litexpo“ rezultatus, užtikrinti efektyvią dividendų politiką. 34-erių J. Bortkevičius „Litexpo“ laikinai vadovavo nuo pernai gegužės, kai pareigas paliko centro vadovas Mindaugas Rutkauskas. J. Bortkevičius turi 10 metų darbo patirtį turizmo bei konferencijų organizavimo sektoriuje. 2008–2012 metais jis vadovavo tarptautinei turizmo agentūrai „VisitLithuania“, o nuo 2012 metų dirba „Litexpo“ grupėje. „Litexpo Events“ jis vadovauja nuo 2015 metų. Preliminariais duomenimis, pernai „Litexpo“ gavo 6 mln. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 650 tūkst. eurų grynojo konsoliduoto pelno – atitinkamai 2 proc. ir 20 proc. mažiau nei 2016 metais (6,15 mln. eurų ir 812 tūkst. eurų). Iš praėjusių metų pelno 480 tūkst. eurų numatoma skirti dividendams. Per 2017 metus „Litexpo“ sulaukė 358,2 tūkst. lankytojų – 5,3 proc. daugiau nei 2016-aisiais.

