Bendrovė skundė ir pirmąjį konkursą, tačiau šis ginčas buvo nutrauktas. Vilniaus apygardos teismas praėjusią savaitę atmetė įmonės ieškinį. „Ginčijamos pirkimo sąlygos neprieštarauja įstatymo reikalavimams, todėl pripažinti jas neteisėtomis nėra pagrindo. Perkančioji organizacija nurodė pagrįstą pirkimo neskaidymo priežastį, tinkamai ją pagrindė, teisėtai ir pagrįstai atmetė „LitCon“ pretenziją, todėl ieškinys atmetamas“, – rašoma teismo nutartyje. „LitCon“ siekė, jog dalis pirkimo sąlygų būtų pripažintos neteisėtomis, o konkursas nutrauktas. Susiję straipsniai: Sereikiškių parkas vilniečiams kainuos papildomą milijoną Restauracijai bus uždaromas Sereikiškių parkas Teismo sprendimą per 14 dienų galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Tai antras kartas, kai koncertinė įstaiga skelbia rūmų rekonstrukcijos konkursą. Pirmasis nutrauktas 2017 metų rudenį po Viešųjų pirkimų tarnybos pastabų. Tuomet „LitCon“ teisme taip pat siekė panaikinti sprendimą nenagrinėti jos pretenzijos ir nutraukti konkursą. Jį nutraukus, bendrovė ieškinio atsisakė. Vilniaus gatvėje esančius rūmus planuojama rekonstruoti etapais. Pirmuoju bus atnaujinta koncertų salė, antruoju – planuojama didinti rūmų energijos vartojimo efektyvumą, trečiuoju – atnaujinti vidaus patalpas.

