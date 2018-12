Lietuva praeitą savaitę įtraukė į nacionalinį juodąjį sąrašą 20 Rusijos pareigūnų, kuriuos laiko atsakingais už Ukrainos laivų užgrobimą Kerčės sąsiauryje. L. Linkevičius paragino kitas ES šalis pasekti šiuo pavyzdžiu, bet bendro sutarimo dėl sankcijų kol kas nėra. Anot užsienio žiniasklaidos, ES ministrai gali įvesti sankcijas kai kuriems asmenims dėl rinkimų Rusijos remiamų separatistų kontroliuojamame Donbase. Ministrai taip pat aptars galimas sankcijas Iranui. Jį Danija apkaltino planavus ataką prieš tris iraniečius opozicijos aktyvistus, gyvenančius šioje šalyje.

