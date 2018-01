Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad jį reikėtų vertinti kaip Vašingtono atsaką į Maskvos veiksmus tarptautinėje erdvėje. „Tai galima pavadinti įspėjamuoju sąrašu arba gėdos sąrašu. Visa tai sietina su Rusijos veikla tarptautinėje erdvėje“, – BNS antradienį teigė ministras. „Tai nėra sankcijos, bet kaip įspėjimas jis yra vertintinas labai rimtai“, – pridūrė jis. JAV administracijos pirmadienį vakare paskelbtame sąraše atsidūrė 114 Rusijos politikų ir 96 oligarchais pavadintų verslininkų, kurie palaiko glaudžius ryšius su prezidentu Vladimiru Putinu. Taip vykdomas šalies Kongreso reikalavimas nubausti Maskvą už kišimąsi į užpernai vykusius JAV rinkimus. Politikų sąraše yra visa Kremliaus interneto svetainėje nurodyta prezidento administracija ir ministrų kabinetas, o oligarchų sąrašas tiksliai atitinka žurnalo „Forbes“ sudaryto Rusijos milijardierių sąrašo viršūnę. Sąraše nėra Rusijos prezidento Vladimiro Putino, o ir daugeliui jame esančių asmenų sankcijos netaikomos – JAV apsiribojo viešu jų paskelbimu. Pasak L. Linkevičiaus, tai reiškia, kad Vašingtonas atidžiau stebės išvardintų rusų elgesį ir gali skelbti jiems sankcijas vėliau. „Visiškai ignoruoti ir nekreipti į šį sąrašą dėmesio būtų ne tas kelias“, – teigė ministras. Komentuodamas tai, kad JAV administracija kol kas netaikys sankcijų daugumai paskelbtų asmenų, jis sakė: „Sunku pasakyti, užbėgti už akių irgi nesinori, visa tai bus atitinkamai nagrinėjama, svarstoma. Bus atitinkamai padidintas dėmesys konkretiems veiksmams“. Į „Kremliaus sąrašą“ įtrauktas premjeras Dmitrijus Medvedevas ir visi jo pavaduotojai bei ministrai, tarp jų Sergejus Lavrovas, Igoris Šuvalovas, Maksimas Oreškinas, Arkadijus Dvorkovičius, Aleksejus Mileris, Igoris Sečinas, Germanas Grefas, Andrejus Kostinas, taip pat 42 V. Putino padėjėjai, Rusijos pagrindinių žvalgybos agentūrų FSB ir GRU aukščiausio rango pareigūnai. Sąraše taip pat yra didelių valstybinių kompanijų, įskaitant energetikos milžinę „Rosneft“ ir didžiausią kredito įstaigą „Sberbank“, vadovai. Tarp 96 į sąrašą įtrauktų turtingų rusų, kuriuos JAV Iždo departamentas vadina oligarchais, yra Olegas Deripaska, Romanas Abramovičius, Vladimiras Potaninas, Michailas Fridmanas, Vagitas Alekperovas, Jelena Baturina, Romanas Avdejevas, Evgenijus Kasperskis, Suleimanas Kerimovas, Vladimiras Lisinas, Michailas Prochorovas.











17 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.