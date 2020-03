Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, diskusijos metu ministrai daugiausia dėmesio skyrė aptarti šalių veiksmus ir priemones kovoje su COVID-19 viruso plitimu bei padarinius šalių ekonomikoms.

„Būtinas aktyvus Europos Komisijos koordinacinis vaidmuo visose esminėse CODIV-19 suvaldymo srityse. Privalo būti užtikrintas ES valstybių narių piliečių grįžimas namo - nepaisant priimtų priemonių, būtina užtikrinti sklandžiai veikiantį humanitarinį koridorių. Be to, svarbu, kad be trikdžių judėtų ES šalių krovininis transportas" - sakė L. Linkevičius.

Ministrai taip pat pasikeitė nuomonėmis apie situaciją Sirijoje (Idlibe) Turkijos veiksmų kontekste. Sutarta, kad su NATO sąjungininke Turkija reikia palaikyti nuolatinį dialogą ir tęsti bendradarbiavimą migracijos srityje.

Trijų Baltijos šalių ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų susitikimai vyksta kasmet paeiliui vis kitoje šalyje. Šių metų susitikimo organizatorė - Estija.