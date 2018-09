L. Linkevičius ketina išreikšti solidarumą LGBT bendruomenei ir aptarti padėtį dėl pastaruoju metu sostinėje kylančio smurto apraiškų, BNS sakė ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė. „Einame išreikšti susirūpinimo, solidarumo – vizitas susijęs su smurto protrūkiu, kuris nukreiptas prieš LGBT bendruomene“, – sakė ji. Netradicinės seksualinės orientacijos neslepiantis režisierius Romas Zabarauskas pastaruoju metu teigė sulaukęs dviejų išpuolių, kai buvo padegtos jo buto durys. Pareigūnai sulaikė du ne kartą teistus įtariamuosius. Policijos vadovybė tvirtina, kad išpuoliai nėra susiję su neapykanta homoseksualiems asmenims.











