L. Linkevičius BNS teigė trečiadienį prieš susitikimą su Jungtinės Karalystės ministru kaip tik buvęs britų parlamente, kur ministrė pirmininkė Theresa May pranešė apie sankcijas Rusijai po kaltinimų buvusio šnipo apnuodijimu. „Aišku, kalba pirmiausia buvo apie tai. Su ministru sutarėme, kad reikia būtinai tęsti tą spaudimą Rusijai ir būtinai tą daryti tarptautinėse organizacijose. Išsakiau pirmiausia solidarumą su Jungtinės Karalystės vyriausybe, tą pasakiau ir B. Johnsonui. Pasiūliau, kad galėtumėme koordinuoti, pateikti siūlymus, ką turėtumėme daryti, tarptautinėse organizacijose“ – BNS teigė ministras. Susiję straipsniai: Į Londoną vykstantis Linkevičius reiškia paramą britų pozicijai dėl Skripalio nuodijimo Rusijos cheminių ginklų kūrimo programoje dalyvavęs mokslininkas papasakojo apie „Novičok“ poveikį Pasak jo, Rusijos šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimas, dėl kurio Didžioji Britanija kaltina Rusiją, yra išskirtinis įvykis, kadangi NATO valstybės teritorijoje panaudotas cheminis ginklas. „Tad tiesioginis atsakas, kokie bus preliminarūs veiksmai, jau buvo suformuluotas. Bet, manau, kad veiksmų bus ir daugiau, juolab, kad ir premjerė kalbėjo, kad bus persekiojami ir tie, kurie vykdo nusikalstamą veiklą arba randa užuovėją Jungtinėje Karalystėje – ne paslaptis, kad daug oligarchų čia turi nekilnojamojo turto, sąskaitų, tad natūralu, kad visa tai bus stebima“, – tikino jis. L. Linkevičius teigia išreiškęs pageidavimą dėl didesnio Jungtinės Karalystės aktyvumo siunčiant karius į Lietuvoje dislokuotą NATO priešakinių pajėgų batalioną, imtis daugiau bendrų priemonių padedant Ukrainai konflikte su Rusija. Ministras teigia taip pat užsiminęs ir apie Lietuvos migrantų situaciją Junginei Karalystei traukiantis iš Europos Sąjungos. „B. Johnsonas dar kartą pakartojo, kad požiūris bus atidus ir mūsų piliečių atžvilgiu, juolab, kad ir jie suinteresuoti, kad ir jų piliečiai, kurie gyvena Europos Sąjungoje, nenukentėtų“, – sakė jis. Th. May trečiadienį pranešė, kad Rusija yra kaltinama dėl buvusio rusų šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimo kovine chemine medžiaga per incidentą viename Anglijos mieste. Ji informavo, jog iš šalies bus išsiunčiami 23 rusų diplomatai ir įšaldomi aukšto lygio kontaktai su Rusija, taip pat atšaukiamas aukšto rango asmenų dalyvavimas Pasaulio futbolo čempionato renginiuose, bus atšaukiamas kvietimas apsilankyti Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui.











