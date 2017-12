„Su lenkais santykiai tikrai konstruktyvūs. Manau, kad tai liudija ir įvykiai, ir faktai, štai ir artėjantis prezidento Andrzejaus Dudos vizitas po tam tikro laiko“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė A. Dudą atvykti į Lietuvos valstybingumo šimtmečio minėjimą 2018-ųjų vasario 16-ąją. Ji pati taip pat planuoja kitais metais važiuoti į Lenkiją dalyvauti šios šalies valstybingumo šimtmečio renginiuose. Pastaruosius kelerius metus tokių prezidentų vizitų nebuvo. Kalbėdamas apie Lenkijoje vykdomas prieštaringai vertinamas ir Europos Sąjungos (ES) smarkiai kritikuojamas teisines reformas, L. Linkevičius teigė esąs įsitikinęs, kad naujasis Lenkijos premjeras ras būdų susikalbėti su ES. Susiję straipsniai: Lenkai svarsto iš prancūzų pirkti povandeninių laivų Lenkijai – beprecedentis smūgis iš ES „Yra tam tikros teisės normos, principai, kurie turi būti gerbiami visose šalyse. Mes tikime ir esame įsitikinę, kad dabar nauja vadovybė, naujas ministras pirmininkas – energingas, jaunas, šiuolaikinių veiklos metodų, turintis tam tikrą tarptautinę patirtį – naujomis jėgomis, matyt, ras būdą, kaip susikalbėti ir su Europos Sąjungos institucijomis, ir su kitomis svarbiomis šalimis Europoje, ko mes jiems labai ir linkime“, – tvirtino Lietuvos užsienio reikalų ministras. Europos Komisija pradėjo precedento neturintį drausminį procesą prieš Lenkiją dėl jos teismų sistemos reformų. Pasak Briuselio, šios reformos kelia grėsmę įstatymo viršenybei. Anksčiau dar nė karto neinicijuotas ES sutarties 7-asis straipsnis numato vadinamąjį branduolinį variantą, kai gali būti įšaldytos valstybės narės balsavimo teisės. Tačiau tai gali būti padaryta tik po ilgos ir sudėtingos procedūros. Pasak Europos Komisijos vicepirmininko Franso Timmermanso, per pastaruosius dvejus metus Lenkija priėmė 13 naujų įstatymų, kurie sudaro sąlygas Vyriausybei „sistemingai politiškai kontroliuoti“ teisminių institucijų „sandarą, įgaliojimus, administravimą ir veiklą“. Dešiniojo sparno partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybė teismų sistemos reformų ėmėsi vos atėjusi į valdžią 2015 metų pabaigoje. Ji tvirtina, kad šios reformos būtinos siekiant veiksmingiau kovoti su korupcija ir pertvarkyti teismų sistemą, tebetemdomą komunistinės praeities šešėlio.











8 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.