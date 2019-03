Ministras palinkėjo stiprybės aukų artimiesiems šiuo sunkiu laikotarpiu, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. „Reiškiame gilią užuojautą aukų artimiesiems bei visiems šios tragedijos paliestiems žmonėms“, – „Twitter“ žinutėje rašė ministras L. Linkevičius. Naujosios Zelandijos mieste Kraistčerče 40 žmonių nušauti, dar mažiausiai 20 sužeisti penktadienį per šaudynes dviejose mečetėse per popietės pamaldas, pranešė Vyriausybė ir teisėsauga. Kraistčerčo mokyklos uždaromos, vaikai evakuojami. Policija nurodė sulaikiusi keturis asmenis – tris vyrus ir moterį. Pareigūnai pridūrė radę ir neutralizavę keletą savadarbių sprogstamųjų įtaisų. Naujosios Zelandijos pareigūnai nepateikė daugiau detalių apie sulaikytus asmenis, bet Australijos premjeras Scottas Morrisonas sakė, kad mažiausiai vienas iš jų yra ultradešiniųjų pažiūrų ekstremistas, turintis Australijos pilietybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.