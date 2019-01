Ukrainoje su kolegomis viešintis L. Linkevičius pabrėžė, kad kad Vakarų bendruomenė negali pasyviai stebėti Rusijos veiksmų Kerčės sąsiauryje ir Azovo jūroje. „Privalome reikalauti, kad Rusija gerbtų nevaržomos laivybos teises pagal tarptautinę jūrų teisę. Rusijos agresija Kerčės sąsiauryje ir neteisėti veiksmai Azovo jūroje kuria reikšmingus neigiamus padarinius Ukrainai ir jos Azovo jūros uostams”, – URM pranešime cituojamas L. Linkevičius. Su P. Porošenka planuojama aptarti Rusijos veiksmus Kerčės sąsiauryje, reformų planus ir saugumo iššūkius, susijusius su artėjančiais rinkimais Ukrainoje. „Rusijos agresijos akivaizdoje jau 5 metus gyvenantys žmonės nusipelnė mūsų paramos: privalome nuolat ir garsiai įvardinti, kad Rusijos veiksmai yra neteisėti ir nepateisinami, bei teikti konkrečią paramą konkrečių regionų padėčiai pagerinti”, – teigė L. Linkevičius. Rusija lapkričio pabaigoje Kerčės sąsiauryje apšaudė ir užėmė tris Ukrainos karinius laivus, nes kaltina juos pažeidus teritorinius vandenis prie 2014 metais aneksuoto Krymo. Ukraina ir jos rėmėjai Rusijos veiksmus pavadino dar vienu agresijos aktu, o Lietuva dėl įvykių Kerčės sąsiauryje paskelbė sankcijas atskiriems Rusijos piliečiams. L. Linkevičiui antradienį turėjo lankytis Mariupolio uoste, bet dėl prastų oro sąlygų nepavyko ten nuskristi, todėl susitikimai vyko Dnipro mieste, aplankyta I. Mečnikovo ligoninė. „Dėl prasto oro lėktuvas apsigręžė ir grįžo į Dniprą“, – BNS sakė ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė. Ministerija skelbia, kad Mariupolį antradienį pasiekė Akmenės rajono savivaldybės ir Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Odesos karo ligoninės Mariupolio filialui dovanojamas greitosios pagalbos automobilis su medicinine įranga.

