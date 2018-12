Pasak jo, tai dar labiau komplikuotų situaciją Artimuosiuose Rytuose. „Jeigu amerikiečiai pasitrauktų iš Sirijos, iš to tokio geopolitinio lauko, kuris ten vyksta ir kur yra susikirtę daugelis jėgų ir daugelis interesų, tai tas nebuvimas irgi būtų labai greitai užpildytas (...) tokių valstybių, kaip Rusija, kaip Iranas ir tai dar labiau komplikuotų situaciją regione, ne tik pačioje Sirijoje“, – Žinių radijui sakė ministras. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį pareiškė, kad jo šalis įveikė džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ Sirijoje, todėl visi amerikiečių kariai artimiausiu metu bus iš čia išvesti. Susiję straipsniai: Po netikėto Trumpo sprendimo – kritikos audra net iš jo paties gynėjų Baltieji rūmai: JAV kariuomenės išvedimas iš Sirijos jau prasidėjo „Tai yra pareiškimas, kaip ir kada jis bus įgyvendintas, palūkėkime ir pamatysime, kuo čia viskas baigsis“, – kalbėjo L. Linkevičius. Šiuo metu Sirijoje dislokuota maždaug 2 tūkst. amerikiečių karių. Dauguma jų dalyvauja parengimo ir konsultavimo misijose, remdami su džihadistais kovojančias vietos pajėgas. „Islamo valstybė“ 2014 metais užėmė didelius Sirijos ir kaimyninio Irako ruožus. Užimtas teritorijas grupuotė valdė geležiniu kumščiu, taikydama griežtą islamo teisės interpretaciją. Tačiau nuo to laiko džihadistų siekis įkurti visavertę valstybę žlugo, jiems per įvairias puolimo kampanijas praradus didžiąją dalį užimtos teritorijos. Rusija į karą Sirijoje įsitraukė 2015 metais. Sirijoje „Islamo valstybės“ kovotojai vis dar kontroliuoja kelis anklavus ir kaimus aplink Hadžino miestą. Nuo karo Sirijoje pradžios 2011 metais jau žuvo daugiau kaip 360 tūkst. žmonių, o milijonai šalies gyventojų neteko namų.

