„Jūsų drąsa padėjo apginti lietuvių tautos valią gyventi laisvoje valstybėje, Jūsų dėka užaugo nauja nepriklausomos Lietuvos karta, vertinanti ir branginanti laisvę. Savo ruožtu noriu patikinti, kad esame ir būsime su Ukraina ir visomis įmanomomis priemonėmis stengiamės prisidėti prie Ukrainos nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo išsaugojimo dabartinėje Jūsų kovoje už Ukrainos laisvę,“ – pabrėžė ministras, pranešė Užsienio reikalų ministerija. L. Linkevičius pažymėjo, kad ukrainiečių būrys buvo vienintelis užsieniečių savanorių dalinys, 1991 metais atvykęs į Vilnių ir prisidėjęs prie svarbiausių šalies objektų gynybos. Ukrainos savanoriai dalyvauja Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiuose Vilniuje, taip pat dalyvaus paramos Ukrainai renginyje „Kartu iki pergalės“, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos Ukrainos kariams, jų artimiesiems, našlaičiais likusiems vaikams ir karo nusiaubtų miestų bendruomenėms. Seimą 1991 metais gynusiam ukrainiečių studentų savanorių būriui vadovavo tuomet studentas, dabar habilituotas gamtos mokslų daktaras Jevhenas Dykyjus. Vėliau J. Dykyjus dalyvavo Maidano įvykiuose, 2014 metų vasarą vadovavo savanorių bataliono „Aidar“ šaulių būriui Ukrainos rytuose, buvo sužeistas Donbase, grįžęs iš fronto tęsia dėstytojo darbą universitete, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Susitikime su L. Linkevičiumi taip pat dalyvavęs Jurijus Katričas 1991 metais buvo ukrainiečių savanorių dalinio, gynusio Seimą, narys, vėliau aktyviai dalyvavo Maidano įvykiuose, šiuo metu jis yra Ukrainos savanorių bataliono specialiosios paskirties būrio vadas. 1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS. Sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.











