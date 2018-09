Jungtinėms Valstijoms į paskutiniąją kelionę palydint iškilų politiką, buvusį kandidatą į prezidentus ir karo veteraną J. McCainą, Lietuvos diplomatijos vadovas prisiminė JAV respublikonų politiko principingą poziciją bei paramą Baltijos regionui. „Ne kartą teko garbės bendrauti, J. McCainas pasižymėjo tiesia nuomone, be užuolankų vertindavo įvykius. Visa tai darė labai vertybiškai ir principingai. Mums trūks jo balso, nes kada tik kas nors aštresnio pasaulyje atsitikdavo, visada būdavo senatoriaus J. McCaino balsas – stiprus, aiškus. Jis puikiai žinojo mūsų regioną, problemas. Daug problemų yra pasaulyje, bet jos niekada neužgoždavo vykstančiųjų Rytų Europoje, Ukrainoje, Sakartvele“, – BNS sakė šeštadienį Vašingtone atsisveikinimo pamaldose dalyvavęs L. Linkevičius. Susiję straipsniai: Vašingtone šeštadienį vyksta gedulo iškilmės senatoriui McCainui pagerbti Po senatoriaus McCaino mirties – jautrus jo vaikų gestas Ministras teigė, kad nors senatoriui J. McCainui buvo būdingas atviras ir griežtas kalbėjimas, kritiškas požiūris į savo paties partijos politikus, bet velionis gebėjo ir vienyti žmones: Vašingtono nacionalinėje katedroje kalbas sakė prezidentai, su kuriais jis rungėsi politinėje arenoje – George'as W. Bushas ir Barackas Obama. „Katedroje teko matyti visą JAV politikos elitą, abiejų partijų. Tai irgi labai simboliška, ir žmogaus nuoseklumas ir aiškios pozicijos išsakymas jokiu būdu nereiškia, kad tai negali konsoliduoti jėgų“, – kalbėjo ministras. „Labai stiprios emocijos, garbė būti pažinojus senatorių J. McCainą ir tai didžiulė netektis ne tik Lietuvai, ne tik Europai, transatlantikai. Kita vertus, tai ir priminimas, kad tie principai, kuriais jis vadovavosi, yra tiek stiprūs, kad kas bevyktų pasaulyje, neabejoju, mes pagalvosime, ką toje situacijoje pasakytų ar darytų senatorius J. McCainas“, – teigė L. Linkevičius. Lietuvos diplomatijos vadovas įsitikinęs, kad J. McCaino pažiūros nebus pamirštos, o Amerikos bendradarbiavimas su Lietuva tik stiprės. L. Linkevičius priminė Baltijos šalims aktualius JAV Kongrese neseniai priimtus teisės aktus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio viduryje pasirašė Kongreso priimtą įstatymą dėl šalies gynybos biudžeto kitąmet – jame numatytas ir įstatymų leidėjų raginimas pakeisti NATO Baltijos šalių oro policijos misijos mandatą į oro gynybos misiją. „Mes veikiame tarptautinėje arenoje kartu su savo strateginiais sąjungininkais, ir aš manau, kad mūsų strateginė partnerystė vis labiau užpildoma turiniu. Tai irgi vyksta senatoriaus J. McCaino palikimo dvasia. Manau, kad ta netektis gali būti užpildyta tik konkrečiu darbu realybėje ir įgyvendinant tas idėjas, kurias jis puoselėjo“, – sakė L. Linkevičius. JAV parlamentaras J. McCainas pasisakydavo už papildomas Jungtinių Valstijų saugumo garantijas Lietuvai ir kitoms Baltijos jūros regiono šalims, ragino Lietuvoje nuolat dislokuoti JAV karius. Arizonos senatorius J. McCainas sekmadienį bus palaidotas savo Alma Mater – JAV Karinio laivyno akademijoje Anapolyje, Merilendo valstijoje. Respublikonas J. McCainas mirė nuo smegenų vėžio rugpjūčio 25 dieną, likus keturioms dienoms iki 82-ojo gimtadienio.

