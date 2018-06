„Aš minėjau, kad susitikimas artėja, tikimės, kad jis atspindės principingą JAV poziciją Rusijos atžvilgiu. Labai vertiname principingą ir nuoseklią JAV laikyseną“, – BNS sakė ministras. Lietuvos ir JAV ministrų pokalbis telefonu įvyko praėjus kelioms valandoms, kai viešai paskelbta apie būsimą D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Helsinkyje liepos 16 dieną. Prieš JAV ir Rusijos vadovų susitikimą D. Trumpas dar dalyvaus NATO viršūnių susitikime Briuselyje. Pastaraisiais metais D. Trumpas ne kartą kritiškai atsiliepė apie JAV įsipareigojimus NATO. Susiję straipsniai: Linkevičius su JAV valstybės sekretoriumi aptarė artėjantį NATO vadovų susitikimą L. Linkevičius tikino, kad Lietuva neturi pagrindo abejoti JAV įsipareigojimais Aljansui, nes pastaraisiais metais JAV sustiprino savo pajėgumus Europoje ir dažniau atsiunčia karius pratyboms. Ministras teigė M. Pompeo pakartojęs Lietuvos poziciją, kad Aljansas turi paspartinti sprendimų priėmimą, suteikti daugiau įgaliojimų vyriausiajam NATO pajėgų vadui ir kad viršūnių susitikime būtų patvirtintos „gairės panaikinti spragas oro gynybos srityje“. Pasak ministro, Lietuva pritaria JAV pozicijai, kad kitos Europos šalys turi geriau finansuoti krašto apsaugą. „Daugiau pajėgų, daugiau pratybų, daugiau lėšų paramos projektams. Neturime pagrindo nerimauti. Turime susitelkti, ką patys turime daryti, kad europiečiai adekvačiai prisiimtų atsakomybę“, – kalbėjo ministras.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.