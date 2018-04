„Generolas Mattisas kalbėjo susitikimo metu, labai aukštai vertino Baltijos šalių dalyvavimą misijose, operacijose, kaip labai patikimų šalių, kurios siunčia karius, kurie realiai kovoja“, – antradienį BNS telefonu iš Vašingtono sakė Linas Linkevičius. Lietuva šiemet nusprendė po trejų metų pertraukos grąžinti Specialiųjų operacijų pajėgų karius į Afganistaną, anksčiau skelbta, kad jie išvyks balandį. Lietuvos kariai taip pat dalyvauja operacijose Irake, Kosove, Ukrainoje, Malyje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Viduržemio jūroje ir Indijos vandenyne. Iš viso tarptautinėse operacijose ir misijoje dalyvauja apie 120 Lietuvos karių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.