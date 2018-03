„Mes jų nelaikome laisvais ir demokratiniais, pagal tai, kaip buvo naudojami administraciniai ištekliai, kaip viskas kontroliuojama. Nepripažįstame rinkimų Kryme, jie neteisėti, pažeidžia Ukrainos teritorinį vientisumą. Rinkimai vyko Krymo aneksijos dieną – tai irgi neatsitiktinai parinkta data“, – BNS pirmadienį sakė ministras. L. Linkevičius taip pat atkreipė dėmesį, kad rinkimų išvakarėse Maskva nepageidaujamu paskelbė Lietuvoje įregistruotą Tarptautinį rinkimų tyrimų centrą. Tai, ministro vertinimu, „rodo nenorą, kad būtų bešališkas proceso vertinimas“. „Reikėtų palaukti, koks bus kursas – ar bus tęsiama konfrontacija ir karinės jėgos demonstravimas, ar bus ieškoma būdų išeiti iš aklavietės, kur atsidūrė Rusija, ir daugiau dėmesio kreipti į investicijas, technologijas, apie ką V. Putinas taip pat kalbėjo metiniame pranešime. Kalbėti anksti apie tai, kas bus po rinkimų, o tai, kas vyko iki tol, pozityviai vertinti sunku“, – kalbėjo L. Linkevičius. Oficialiais duomenimis, Vladimiras Putinas Rusijos prezidento rinkimuose sulaukė per 76 proc. balsų, rinkėjų aktyvumas siekė 67 procentus.











