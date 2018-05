„Jau ir anksčiau esame išsakę atitinkamus argumentus. Matome Jeruzalę kaip būsimą abiejų šalių sostinę. Apskritai viskas turi būti derybų rezultatas, nes matome, kaip tai yra jautru. Ir anksčiau sakėme, kad vienašališki sprendimai gali dar labiau pabloginti bendrą situaciją ir pokalbių klimatą. Tai, kaip matome, ir įvyko“, – aiškino jis. Kaip skelbta, JAV sprendimas perkelti savo ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę kai kuriems Lietuvos politikams sukėlė minčių apie tai, kad mūsų šalis turi pasielgti analogiškai. Tokį raginimą išsakė opoziciniai konservatoriai. JAV ambasada Jeruzalėje, kurią prezidento Donaldo Trumpo administracija pripažino Izraelio sostine, iškilmingai atidaryta pirmadienį. Tai lėmė masinius palestiniečių protestus, Izraelio pajėgos prie sienos su Gazos Ruožu nukovė apie 60 palestiniečių.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.