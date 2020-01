Užsienio reikalų ministerijoje atminimo renginyje politikas teigė, kad mes turime „padaryti viską, kad tai nepasikartotų“.

„Ta išnaikinta dalis mūsų žmonių, dalis mūsų kultūros niekada negrįš. Aš tikiu, kad rasim jėgų ne tik prisiminti ir paminėti, bet rasim jėgų padaryti viską, kad kurtume ateitį kartu“, – sakė L. Linkevičius.

Minėjime dalyvausi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky BNS sakė, kad „didžiausias žmonijos priešas yra abejingumas“.

„Holokaustas nenukrito iš dangaus, jam atsirasti padėjo abejingumas. Tas pats gali atsitikti bet kokiai žmonių grupei, kuri tampa silpnesnė nei dominuojanti žmonių grupė. Tylėti negalima – visom jėgom turim kovoti už žmogaus teises, prieš viešą antisemitizmą“, – teigė F. Kukliansky.

Holokaustą išgyvenusiems ir renginyje dalyvavusiems žmonėms užsienio reikalų ministras įteikė po rožę – gyvybės, pergalės simbolį.

Renginio metu atidaryta fotografo Sauliaus Paukščio nuotraukų paroda „Žydų bendruomenės istorinės erdvės Lietuvoje“ bei pristatytas antrasis autoriaus ir prodiuserio Dominyko Kubiliaus dokumentinių filmų ciklas „Pasaulio teisuoliai“.

Jame pateikiami unikalūs liudininkų pasakojimai, išgyvenusiųjų prisiminimai ir istorikų komentarai apie žydų genocidą bei jam pasipriešinusius Lietuvos žmones.

Minėjime dalyvavo Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, buvę Vilniaus ir Kauno žydų getų kaliniai, Lietuvoje reziduojantys užsienio valstybių diplomatai, įvairių kultūros organizacijų nariai.

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena minima sausio 27-ąją. 1945-ųjų sausio 27-ąją buvo išlaisvinti Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos kaliniai. Didžiausioje nacių koncentracijos ir naikinimo stovykloje nužudyta per 1,5 mln. žmonių, iš jų - per 1 mln. žydų.

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai Lietuvoje, dažnai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuoliais yra pripažinta per 900 lietuvių.