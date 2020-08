Užsienio žiniasklaidos priemonėms ministras taip pat patvirtino manantis, kad politikė neketino palikti Baltarusijos, tačiau esą nematė kitos išeities.

„Dabar ji Lietuvoje, ilsisi, matysime, kokie bus tolesni jos planai ir ketinimai. Galiu tik pasakyti, kad ji yra saugi ir kad ji Lietuvoje“, – britų dienraščiui „The Guardian“ sakė L. Linkevičius.

Paklaustas, ar S. Cichanouskaja pabėgo iš Baltarusijos, ar buvo išvežta, ministras teigė: „Manau, ji neketino išvykti iš Baltarusijos, tačiau tai buvo vienintelė jos galimybė.“

Tuo tarpu S. Cichanouskajos šalininkė Veronika Cepkalo leidiniui tvirtino taip pat pabėgusi iš Baltarusijos, nes saugumo tarnybos esą ketino ją sulaikyti.

Savo ruožtu S. Cichanouskajos atstovė Volha Kavalkova antradienį teigė, kad S. Cichanouskają iš šalies išvežė Baltarusijos saugumo tarnybos, skelbia „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE/RL).

„Sviatlana neturi kito pasirinkimo. Svarbiausia, kad ji laisva ir gyva. Ji išvažiavo kartu su savo rinkimų kampanijos vadove Marija Maroz, tačiau dalis Sviatlanos komandos ir toliau laikomi įkaitais čia, Baltarusijoje“, – RFE/RL sakė V. Kavalkova.

Pasak jos, S. Cichanouskajos komanda surengs „skubias konsultacijas“ vėliau antradienį, tačiau dabar pagrindinis komandos tikslas esą yra apsaugoti baltarusių pasirinkimą rinkimuose ir sustabdyti smurtą ir kraujo praliejimą gatvėse.

„The New York Times“ taip pat praneša, kad Baltarusijos KGB vadovas Valerijus Vakulčikas vietos žiniasklaidai teigė, jog KGB pirmadienį užkirto kelią pasikėsinimui į S. Cichanouskajos gyvybę.

Sekmadienį vykę Baltarusijos prezidento rinkimai baigėsi be netikėtumų. Nedemokratiškais laikomuose rinkimuose jau ketvirtį amžiaus šalį valdantis Aliaksandras Lukašenka esą surinko 80,23 proc. rinkėjų balsų, rodo preliminarūs Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos (CRK) paskelbti rezultatai.

Pagrindinė A. Lukašenkos oponentė Baltarusijos prezidento rinkimuose S. Cichanouskaja atmetė oficialius rezultatus.

Paskelbus balsavusių rinkėjų apklausų rezultatus, sekmadienio ir pirmadienio vakarą Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su teisėsaugos institucijų darbuotojais.

Per saugumo pareigūnų ir protestuotojų susirėmimus naktį į antradienį žuvo žmogus, dar dešimtys buvo sužeisti.