Ministrai posėdyje skirs dėmesio ir dar vienam su Rusija susijusiam įvykiui – nusikalstamam išpuoliui Jungtinėje Karalystėje, Salisburyje, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). Lietuvos iniciatyva prieš URT vyks neformalus ministrų apsikeitimas nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Pavlo Klimkinu. Šis susitikimas papildys ir praplės URT diskusiją Ukrainos klausimu. Ministrai aptars padėtį šalyje, įvertins reformų pažangą. Susitikime su Pietų Korėjos užsienio reikalų ministre Kang Kyung-wha ministrai aptars esamą situaciją Korėjos pusiasalyje ir tolimesnes perspektyvas. Ministrai rengsis antrajai donorų konferencijai „Parama Sirijos ir regiono ateičiai“, kuri vyks balandžio 24-25 dienomis Briuselyje. Apie situaciją Sirijoje informuos Specialusis Jungtinių Tautų pasiuntinys Steffano de Mistura. URM teigimu, tikėtina, kad diskusijos dėl Irano metu ministrai išreikš vieningą ES paramą Bendram visapusiškam veiksmų planui (JCPOA) dėl su branduolinės programos susijusių sankcijų panaikinimo Iranui, išreikš susirūpinimą dėl Irano vaidmens regione, balistinių raketų programos.

