Interviu Žinių radijui antradienį jis neatmetė visų trijų „Brexit'o“ scenarijų: parlamento pritarimo sutarčiai su ES, išstojimui be susitarimo bei „Brexit'o“ termino nukėlimo. Sprendimų laukiama šią savaitę. „Bet pratęsimas negali būti labai ilgas, nes žinome, kad artėja Europos Parlamento rinkimai. Todėl, kad nebūtų sumaišties ir teisinių kolizijų formuojant parlamentą, nes deleguoti narius turi visos sąjungos šalys narės. Jei iki gegužės 23-iosios būtų pratęsimas, dar nebūtų taip blogai, tačiau jei jau būtų ilgiau, atsirastų teisinių kolizijų“, – sakė L. Linkevičius. Anot jo, dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo neapibrėžtumo yra ir daugiau teisinių klausimų. „Jie, matyt, parodo, kiek situacija yra neaiški, koks tas rūkas tvyro virš Londono“, – teigė L. Linkevičius. Susiję straipsniai: Ledai pajudėjo: May pritarė teisiškai privalomiems pokyčiams dėl „Brexit“ Grėsmė Europai: susiskaldymu viduje gali pasinaudoti Kinija arba Rusija Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May pirmadienį, po derybų dėl išstojimo sutarties pakeitimų su aukščiausiais ES pareigūnais, paskelbė užsitikrinusi „teisiškai įpareigojančių“ Europos Sąjungos garantijų, turinčių padėti patvirtinti „Brexit“ sutartį Jungtinės Karalystės parlamente ir išvengti chaoso. Dėl šios sutarties britų parlamentas turėtų balsuoti antradienį. L. Linkevičius pabrėžia, kad Th. May pirmadienio derybose su Europos Komisijos pirmininku Jeanu-Claude'u Junckeriu „sutarties negalėjo pakeisti, nes nėra tokių įgaliojimų“, tad, anot jo, galėjo būti pakoreguota nebent politinė deklaracija. Ministras pabrėžia, kad Jungtinė Karalystė Lietuvai išlieka „labai artimas sąjungininkas“ nepaisant, koks bus galutinis sprendimas dėl „Brexit'o“. „Bet žaidimas šalies likimu labai užsitęsė ir tikrai labai graudu visa tai matyti“, – teigė jis.

