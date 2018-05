Jis sako, kad vienintelė gera žinia šioje istorijoje yra tai, kad žurnalistas yra gyvas. „Aš tokių „specoperacijų“ nesuprantu, tai man – nesuvokiami dalykai. Aišku, vienintelė gera žinia iš visos šios istorijos yra tai, kad jis gyvas“, – teigė L. Linkevičius Rusų žurnalistas A. Babčenka, apie kurio nužudymą buvo pranešta antradienį, trečiadienį pasirodė gyvas Ukrainos Saugumo tarnybos spaudos konferencijoje. Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylis Hrycakas trečiadienį nurodė, kad jo agentūra surežisavo žurnalisto mirtį, kad sugautų asmenis, norėjusius jį nužudyti. Kijevo pareigūnai antradienį paskelbė, kad Kremliaus kritikas mirė nuo kelių šūvių i nugarą savo namo Ukrainos sostinėje laiptinėje, o krauju paplūdusį vyrą rado jo žmona. Susiję straipsniai: Arkadijus Babčenka gyvas A. Babčenka kariavo dviejose Rusijos kampanijose Čečėnijoje, o vėliau tapo karo korespondentu ir rašytoju. Jis ne kartą sakė sulaukęs grasinimų mirtimi. 41 metų A. Babčenka rašo virtinei žiniasklaidos priemonių, įskaitant svarbų opozicijos laikraštį „Novaja gazeta“, taip pat rašo tinklaraštį. Jis kaltino Rusijos valdžią žudant Kremliaus kritikus ir kurstant karus Ukrainoje, Sirijoje ir kitur.











