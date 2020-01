Tačiau ministras penktadienio rytą išvyksta į komandiruotę Lisabonoje, todėl komiteto posėdyje negali dalyvauti. Jis dėl vizito į Minską sunerimusius konservatorius pakvietė neformaliam pokalbiui į ministeriją anksti ryte.

„Aš ryte išvykstu į komandiruotę į Lisaboną ir negaliu dalyvauti komiteto posėdyje. Aš pakviečiau neformaliai trumpai susitikti ryte ministerijoje, jeigu įdomu, ir išgirsti kažką daugiau ta tema“, – BNS sakė ministras.

Audronius Ažubalis, Žygimantas Pavilionis ir Emanuelis Zingeris ketvirtadienį pranešė, kad kreipėsi į URK pirmininką Juozą Bernatonį dėl neeilinio komiteto posėdžio sušaukimo.

Pagal Seimo statutą, neeiliniai komitetų posėdžiai rengiami, jeigu to prašo ne mažiau kaip trečdalis komiteto narių.

Konservatoriai prašo neeilinį posėdį surengti penktadienį.

Anot jų, neeilinis posėdis šaukiamas išgirsti „ministro L. Linkevičiaus poziciją pirmą kartą nuo prezidentės Dalios Grybauskaitės laikų įvyksiančiame susitikime“.

„Tai ypač svarbus vizitas į Baltarusiją, nes, kaip žinia, prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijos metu pats ministras L. Linkevičius ne kartą teigė, kad oficialus dialogas su aukščiausiais Baltarusijos režimo pareigūnais negali Lietuvai atnešti jokios naudos, nes realiai kalbamės su Kremliaus gubernatoriumi Minske. Kodėl ministras staiga pakeitė poziciją ir pamanė galintis per Aleksandrą Lukašenką įkalbinti Vladimirą Putiną, kad ir nebetęsti Astravo atominės elektrinės statybos, mums kelia didelę nuostabą – tiek dėl vizito turinio, tiek dėl paties ministro pozicijos nenuoseklumo“, – pranešime spaudai cituojamas A. Ažubalis.

Anot Ž. Pavilionio, tokie susitikimai su agresyvaus režimo aukščiausiais atstovais gali būti vykdomi nebent turint aiškų Europos Sąjungos, o gal net visos transatlantinės bendruomenės mandatą, kuris palaikytų mūsų strateginius tikslus Baltarusijos atžvilgiu.

„Bijau, kad po tokio vizito, kai Baltarusijos režimas paskelbs, kad dialogas su Lietuva sėkmingai vyksta, mums bus labai sunku sukurti koaliciją prieš Astravą Vakaruose, o tuo ir užsiims šiuo metu kuriamas ir vasario 15 dieną Seimo Kovo 11-osios Akto salėje inauguruojamas Lietuvos Sąjūdis prieš Astravo atominę elektrinę“, – teigė Ž. Pavilionis.

Užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus vizitas planuojamas vasario 3–4 dienomis.

Ministras BNS sakė, kad vizitas į Baltarusiją rengiamas laikantis Lietuvos užsienio politikos krypčių.

„Tai nėra mano asmeninė politika, tai valstybės politika“, – pabrėžė jis.

Anot jo, vizitu jis sieks akcentuoti Baltarusijos suverenitetą ir kels klausimą dėl Astravo atominės elektrinės saugumo.

„(Vizito – BNS) tikslai yra tokie, kad mes, kiek įmanoma, prisidėtume prie jų suvereniteto išsaugojimo, prie alternatyvių energetinių šaltinių tiekimo, be to, turime spręsti savo tautinės bendruomenės reikalus toje šalyje. Ir, be abejo, vienas iš jautriausių dalykų, kad jie pradėtų ką nors daryti dėl Astravo atominės elektrinės saugumo“, – pokalbių temas su Baltarusijos valdžios atstovais vardijo L. Linkevičius.

Jis pažymėjo, kad klausimo dėl Astravo AE saugumo kėlimas nereiškia Lietuvos teigiamo požiūrio į jėgainę.

„Į ją mūsų santykis nesikeičia, ne kartą tai sakiau. Mes – prieš tą elektrinę, tačiau ji jau pastatyta ir norisi, kad (Minskas – BNS) imtųsi nors kokių nors priemonių, kurias rekomenduoja tarptautinės institucijos dėl saugumo pagerinimo“, – sakė ministras.

L. Linkevičiaus vizitas į Minską planuotas ir praėjusių metų spalio pradžioje, bet jis neįvyko, nes Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba atšaukė kelionę į Minską.

Tuomet Lietuvos ministras Baltarusijoje ketino dalyvauti Europos Sąjungos Rytų partnerystės ministrų susitikime.

Lietuvos Vyriausybė pastaruoju metu ėmėsi žingsnių vystyti dialogą su Baltarusijos valdžia. Opoziciniai konservatoriai kritikuoja tokią poziciją.