„Skaidrumas ir teisingumas negali būti selektyvus. Vengdami tirti žemės ūkio klausimus valdantieji demonstruoja dvigubus standartus. Matome žemės koncentracijos klausimus ir kitą dalį klausimų, kurie su tuo susiję, kur atsakymai nėra pateikiami, nėra išaiškinimų. Tenka pripažinti, kad toks sprendimas, jei Seimas galutinai apsispręstų nesidomėti tais klausimais, tai toks sprendimas diskredituotų valdančiuosius ir didintų suirutę“, – antradienį interviu Žinių radijui sakė prezidentės patarėjas vidaus politikai Mindaugas Lingė. Susiję straipsniai: Prezidentūra ragina parlamentarus telktis ir išlaikyti politinį stabilumą valstybėje R.I.T.A. Ko nepasako politikai: apie žemvaldžių valdas viską sužinoti galima iš vienos valdiškos institucijos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pirmadienį nepritarė opozicijos siūlymui sukurti žemės įsigijimo klausimus turinčią tirti specialią komisiją. Galutinis balsavimas dėl komisijos sudarymo numatomas ketvirtadienį – jeigu Seimas komiteto sprendimui pritars, komisija nebus kuriama, o jeigu atmes, klausimą dėl jos sukūrimo iš naujo svarstys kitas parlamentinis komitetas, ir Seimas dėl jo balsuos vėl. Parlamentinio tyrimo siūloma imtis paaiškėjus, kad „Valstiečių“ frakcijos vadovui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų. Jeigu Seimas sudarys komisiją, ji turės atsakyti į tris dešimtis klausimų, susijusių su dirbamos žemės įsigijimu, į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų, augalų apsaugos priemonių, žemės ūkio technikos pardavimus, grūdų ir aliejinių augalų, sėklų rinkų pasidalinimą, grūdų elevatorių valdymą. Be to, siūloma aiškintis, kas valdo daugiau nei 500 hektarų žemės, nustatyti, kiek jos yra įsigijusios žemės ūkio, technikos ar trąšų prekybos įmonės. Taip būtų bandoma nustatyti, kaip žmonės ir įmonės apeina 500 hektarų ribojimą ir ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas. Be to, komisija aiškinsis, kaip plačiai paplitęs vekselių naudojimas žemės ūkyje ir kiek žmonių dėl to prarado savo žemę. Komisija turėtų pateikti išvadą, kaip reikėtų keisti žemės įsigijimo ir valdymo politiką bei tai numatančius įstatymus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.