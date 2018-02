„Šventes jis tikriausiai praleis ligoninėje, gydytojų priežiūroje“, – BNS ketvirtadienį sakė jis. Pasak Vytauto V. Landsbergio, tėvas dėl gripo komplikacijų šiuo metu guli Santaros klinikose, jo būklė stabili. V. Landsbergis kiekvienais metais per vasario 16-ąją sako kalbą iš sostinėje esančių Signatarų namų balkono. Anot režisieriaus, V. Landsbergio kalbą šįkart perskaitys aktorius Rimantas Bagdzevičius. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 1918 metų vasario 16-ąją pasirašė Lietuvos Taryba. V. Landsbergis buvo aukščiausias šalies pareigūnas Lietuvai paskelbiant nepriklausomybę, reikšmingai prisidėjęs prie Sovietų Sąjungos žlugimo. Jis 1990-aisiais vadovavo Aukščiausiosios Tarybos sesijai, priėmusiai Kovo 11-osios aktą, kuriuo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. V. Landsbergio vadovavimo metu Lietuva sugebėjo atsispirti Sovietų Sąjungos ekonominei blokadai ir įgijo tarptautinį pripažinimą.











